Suspendieron tala de arboles sobre la Avenida 68

A pesar de las múltiples protestas y peticiones que ha hecho la comunidad aledaña a la Avenida 68 y la solicitud que hizo la Personería de Bogotá para que se cancelen los trabajos de tala de árboles, en la mañana de este miércoles 16 de junio, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) retomó dicha actividad. Sin embargo, gracias a la gestión de la comunidad, horas más tarde la actividad volvió a ser detenida.

El martes 20 de abril, después de que los vecinos de las obras protestaran por la tala de árboles, la Personería por medio de una carta propuso al IDU suspender estas obras hasta que la Secretaría de Ambiente estudiara el proyecto y diera el aval para su continuidad. Ante esto, el IDU aseguró que en el mandato de Enrique Peñalosa se crearon nueve resoluciones que permitían la tala de 2.025 árboles ubicados en el separador vial de la Avenida 68. No obstante, ante este nuevo reclamo, el IDU informó que: “se les solicitó a los contratistas no ejecutar dichas actividades en el marco del principio de precaución aludido en la comunicación del ente de control”.

Según la Personería, todavía no se ha cumplido con el proceso de las modificaciones al tratamiento del arbolado ante la Secretaría de Ambiente. Tampoco se han activado los mecanismos necesarios para evitar la tala de árboles que por sus condiciones no deberían ser removidos. A raíz de esto, Ambiente aseguró que hasta que el Instituto no genere estrategias que promuevan la protección y el correcto tratamiento del arbolado, no se podrán reanudar los trabajos.

El IDU sustentó que la Secretaría de Ambiente, en 2019, ya había autorizado el desarrollo de las obras, también explicó que los trabajos de tala de árboles se adelantan teniendo en cuenta tres factores primordiales:

· Que el tratamiento de tala se encuentre aprobado en la resolución vigente y no se encuentre propuesto para modificación de tratamiento.

· Que con anticipación a la ejecución de la tala se haya realizado la respectiva socialización con la comunidad beneficiaria del proyecto.

· Que el árbol se encuentre relacionado con el cronograma de tratamientos a ejecutar semanalmente.

No obstante, la Personería afirmó que: “tenemos conocimiento de variaciones que el IDU realizará al tratamiento silvicultural en el proyecto de la Avenida 68. Como la disminución de 2.025 a 1.409 talas, que serán reemplazadas por el bloqueo y traslado de 616 árboles”. De igual manera, el instituto afirma que con el proyecto también se tiene pensado sembrar más de dos mil árboles, para que así, una vez culminadas las obras (si se reanudan), este nuevo corredor vial aporte a la ciudad cerca de 4.718 árboles nuevos.

Este polémico caso ya había llegado al Concejo de Bogotá. En abril pasado, la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, solicitó a la administración distrital frenar el corte de árboles, asegurando que no cumplen con la intervención y planeación que requiere la ciudad en temas de silvicultura. “De verdad la actitud de algunos funcionarios del IDU que están pasando por encima, no solo de la administración ciudadana, sino de la planeación y la intervención adecuada. Uno siente que ahí hay personas que se quedaron con el chip de la administración anterior. le envío este mensaje al director del IDU, hay que recordarles a esos funcionarios que ya cambió el plan de desarrollo”, concluyó la concejal Rojas.