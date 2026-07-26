CAR liberó 43 animales silvestres en Soacha y Sibaté e inició 21 procesos sancionatorios

Las aves fueron el grupo con mayor número de liberaciones. Foto: CAR Cundinamarca

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Libres y de vuelta a su hábitat natural, así han regresado 43 ejemplares de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados entre enero y junio de este año, en jurisdicción de los municipios de Soacha y Sibaté.

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El balance entregado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), destacó que las aves son el grupo con mayor número de liberaciones con un total de 26 individuos, siendo la tingua azul la más representativa con 10 casos, seguida por torcazas, diferente tipo de búhos, patos silvestres, pisingos, mirlas, guácharos y un halcón.

Detrás de esta liberación, hubo historias de tráfico y tenencia ilegal de animales silvestres bajo condiciones de cautiverio y maltrato. Por ello, la CAR destacó que en cada caso activó los correspondientes protocolos de rehabilitación, monitoreo y cuidado, que al final permitieran su reintroducción a lugares de conservación, zonas de ronda hídrica como el humedal Neuta, orillas del río Bogotá y el cerro Manjuí, entre otros.

“Estas acciones han tenido origen en denuncias hechas por la comunidad y que se reciben a través de la línea de atención de fauna silvestre de la CAR”, explicó el director de la regional de Soacha, César Augusto Rico Mayorga.

El funcionario agregó que, como resultado de estos operativos, ya se iniciaron 21 acciones de tipo sancionatorio por infracciones en la tenencia ilegal de la fauna silvestre. “Hay que decir que 19 acciones corresponden a aves, de las cuales las más frecuentes son por tenencia de loros de especie amazona, seguidos por pericos, turpiales y canarios, así como ardillas y un mono ardilla”, dijo Rico Mayorga.

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La CAR recordó que, ante la presencia, identificación o hallazgo de cualquier especie de fauna silvestre, es importante mantener distancia, evitar su manipulación o contacto, no ahuyentarla y, por el contrario, llamar de inmediato a las autoridades correspondientes para que, en forma oportuna, técnica y controlada, se activen los protocolos de rescate, atención médica veterinaria, rehabilitación y, posteriormente, liberación en su hábitat natural.

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