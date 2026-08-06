Bogotá, 488 años: las decisiones del siglo XVI que siguen vigentes

Centro de Bogotá, en 1965./Saúl Orduz, Foto de la colección del Museo de Bogotá. Foto: Saúl Orduz - Archio

Cada 6 de agosto Bogotá vuelve sobre el mismo relato: la fundación española, Gonzalo Jiménez de Quesada y el nacimiento de una ciudad, que cumple 488 años. Sin embargo, reducirlo a una fecha y a un personaje deja por fuera una historia más interesante: la de una ciudad que, pese a transformarse de manera radical, conserva parte de sus decisiones, los símbolos y las formas de organización desde el siglo XVI. Algunas son visibles, como la Plaza de Bolívar o el escudo de la ciudad. Otras permanecen ocultas entre el afán de la vida cotidiana.