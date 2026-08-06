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Bogotá, 488 años: las decisiones del siglo XVI que siguen vigentes

Historiadores explican por qué el diseño de la ciudad, sus símbolos y parte de sus desigualdades se remiten a decisiones de hace casi cinco siglos.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
06 de agosto de 2026 - 11:08 p. m.
Centro de Bogotá, en 1965./Saúl Orduz, Foto de la colección del Museo de Bogotá.
Centro de Bogotá, en 1965./Saúl Orduz, Foto de la colección del Museo de Bogotá.
Foto: Saúl Orduz - Archio

Cada 6 de agosto Bogotá vuelve sobre el mismo relato: la fundación española, Gonzalo Jiménez de Quesada y el nacimiento de una ciudad, que cumple 488 años. Sin embargo, reducirlo a una fecha y a un personaje deja por fuera una historia más interesante: la de una ciudad que, pese a transformarse de manera radical, conserva parte de sus decisiones, los símbolos y las formas de organización desde el siglo XVI. Algunas son visibles, como la Plaza de Bolívar o el escudo de la ciudad. Otras permanecen ocultas entre el afán de la vida cotidiana.

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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MaoT(8280)Hace 12 horas
Qué buen artículo para aproximarse a la historia de la existencia de Bogotá.
  • Alejandro Ladino(50010)Hace 10 horas
    Si, ojalá sigan publicando estos artículos
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