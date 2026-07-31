¡Tenga cuidado! Alertan por medicamentos falsificados para bajar de peso en Bogotá

La Secretaría de Salud recordó que medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida solo deben adquirirse con fórmula médica y en establecimientos autorizados. Foto: Archivo particular

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La Secretaría de Salud alertó por la falsificación y comercialización informal de medicamentos como la y la tirzepatida, utilizados para el manejo de la obesidad y la diabetes tipo 2. La entidad recordó que estos productos solo deben consumirse bajo prescripción y seguimiento médico

Ante el aumento de la venta irregular de medicamentos para bajar de peso, la Secretaría Distrital de Salud anunció que reforzará las inspecciones y controles en droguerías y farmacias de Bogotá.

La alerta está relacionada con los medicamentos conocidos como agonistas GLP-1, entre ellos la semaglutida y la tirzepatida, que se han popularizado durante los últimos años por sus efectos en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2.

Aunque estos fármacos representan un avance terapéutico y pueden mejorar la calidad de vida y diferentes indicadores de salud en pacientes que cumplen los criterios médicos, las autoridades advirtieron que no son productos cosméticos ni soluciones rápidas para adelgazar.

“Es importante recordar que no se trata de soluciones mágicas para todas las personas. No todos los pacientes son candidatos para utilizarlos”, señaló Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá.

Alerta por medicamentos falsificados

La Secretaría de Salud llamó la atención sobre tres riesgos principales. El primero es la circulación de medicamentos fraudulentos o falsificados, que pueden ofrecerse a través de redes sociales, canales informales o establecimientos no autorizados.

De acuerdo con la entidad, algunos de estos productos no cuentan con registro sanitario, habrían ingresado irregularmente al país o no están autorizados para su comercialización y uso en Colombia.

El segundo riesgo está relacionado con la venta sin fórmula médica. Las autoridades insistieron en que medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida deben utilizarse exclusivamente bajo prescripción y con acompañamiento permanente de un profesional de la salud.

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Riesgos de la automedicación

El tercer problema es la automedicación. Según explicó Fernández, consumir estos productos sin una valoración previa puede exponer a los pacientes a complicaciones, especialmente cuando no existe una indicación médica o no se realiza un seguimiento clínico.

La Secretaría advirtió que una persona puede no obtener los beneficios esperados y, en cambio, enfrentar riesgos que comprometan su salud, su integridad física e incluso su vida.

Por esta razón, la recomendación es adquirir los medicamentos únicamente en droguerías y farmacias autorizadas, verificar que cuenten con registro sanitario y evitar comprarlos por redes sociales o a vendedores informales.

“El uso debe hacerse bajo acompañamiento médico, con prescripción y seguimiento continuo por parte de un especialista”, reiteró el subsecretario.

Mientras avanzan los controles en los establecimientos de la ciudad, la entidad pidió a los ciudadanos no utilizar estos medicamentos por recomendaciones de terceros o con fines exclusivamente estéticos, y consultar previamente a un profesional para determinar si existe una indicación médica.

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