“Terca Esperanza”, el nuevo espacio para la memoria que reconstruye el conflicto en Bogotá

Bogotá es una ciudad que no solo alberga infinidad de lugares propios para hacer memoria de una historia marcada episodios de violencia política que merecen nunca ser olvidados. La capital también ha sido escenario de esta historia de conflicto armado. A través de más de 100 objetos, una nueva exposición busca reivindicar trozos de ese pasado que, aunque doloroso, vale la pena seguir retratando desde diversas perspectivas.

Terca Esperanza es el nuevo circuito de memoria, un espacio abierto desde este 11 de diciembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Con este espacio se busca dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado, de la violencia sociopolítica y de las violaciones a los derechos humanos que marcaron el alma de un país con heridas aún abiertas. El recorrido tiene un objetivo alterno al de recordad: busca promover una cultura de paz, respecto por la vida y reconocimiento de la dignidad.

Sobre la exposición

El equipo del Centro realizó desde 2024 un trabajo investigativo y de curaduría para montar el espacio de memoria. Y es que es frecuente pensar en el conflicto armado es una realidad distante y lejana a la capital del país. Precisamente, desmitificar esta percepción es en el fondo lo que muestra la exposición.

Daros demuestran que al menos 905.117 personas realizaron su declaración como víctimas del conflicto en Bogotá, lo que ratifica al Distrito como el lugar central para la acogida y el reconocimiento de esta población.

Otra novedad de este espacio es que no se limita a una única expresión, fotográfica o textual. Se atreve también a explorar la construcción de memoria desde otros lenguajes y repertorios, en los que el arte, la costura, el tejido, la pintura, los archivos, se convierten en materiales vivos para generar reflexiones.

¿Cómo está organizada la obra?

Son cuatro nodos y 14 módulos con piezas en las que participaron más de 63 organizaciones, colectivos y entidades que aportaron recuerdos, testimonios y objetos al propósito de abrir este diálogo sobre los vestigios del conflicto en Bogotá.

Entre los objetos que destacan se encuentran: una máquina de escribir que perteneció a Guillermo Cano, director del diario El Espectador hasta el día de su muerte; bordados sobre el conflicto y la paz realizados por estudiantes de secundaria; fotografías tomadas al día siguiente del atentado al club El Nogal; imágenes elaboradas por habitantes de calle a partir de la técnica de la cianotipia; las botas intervenidas por madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales; corazones bordados con mensajes de mujeres que buscan a e miembros de la Fuerza Pública desaparecidos; entre muchas otras.

¿Cuándo y en qué horarios se puede visitar?

La exposición estará abierta al público de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y las personas, organizaciones o entidades pueden programar visitas guiadas a través de los canales digitales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Carrera 19b # 24 - 82).

