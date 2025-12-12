Terminal de Bogotá instaló 9 cámaras para controlar velocidad, ¿Cómo funcionarán?

Las cámaras reforzarán la seguridad vial y el control de riesgos, buscando mejorar el comportamiento de conductores y proteger a los más de 1,7 millones de viajeros que transitan por la capital entre diciembre y enero. Foto: Getty Image

La velocidad en épocas como la de final de año suele ser una costumbre reiterativa. En medio de las prisas, los viajeros suelen pensar erróneamente que las prisas pueden acortarles el tiempo y así llegar más rápido a sus destinos, sin imaginar el daño que pueden ocasionar por pisar de más el acelerador.

Para controlar esta situación, la Terminal de Transporte de Bogotá anunció la instalación de nueve cámaras de monitoreo de velocidad para fortalecer la seguridad vial en sus tres principales sedes: Terminal Salitre, Terminal del Sur y Terminal del Norte.

Esta medida forma parte del Programa de Seguridad Vial y del Plan de Gestión de la Velocidad (PGV), que busca no solo controlar excesos de velocidad, sino también educar y sensibilizar a los conductores sobre comportamientos de riesgo dentro de las zonas operativas.

¿Cómo están distribuidas?

Terminal Salitre: 7 cámaras

Terminal Norte: 1 cámara

Terminal Sur: 1 cámara

¿Cómo funcionan?

Las nuevas cámaras no están diseñadas solo para detectar velocidad exagerada. Su tecnología avanzada de hardware y software permite, en tiempo real:

Vigilar comportamientos peligrosos de conductores.

Captar maniobras riesgosas , como giros indebidos o circulación en sentido contrario, o identificar exceso de velocidad (máximo 20 km/h en zonas operativas).

Registrar indebidamente la presencia de peatones en zonas restringidas.

Detectar mal parqueo y registrar placas de vehículos para una gestión más eficiente.

La información generada será presentada al público a través de un Panel de Mensajería Variable, con el objetivo adicional de reforzar la cultura de seguridad vial entre quienes utilizan las terminales.

La gerencia general de la Terminal explicó que estas cámaras permitirán sancionar infracciones conforme a la normatividad vigente y contribuirán a una cultura vial más responsable dentro de las terminales, más allá del control de velocidad.

La instalación de cámaras ocurre en medio de una temporada en la que se espera alta movilidad de viajeros por las terminales durante diciembre y enero, cuando alrededor de 1,7 millones de personas se movilizarán desde las tres sedes: Salitre, Norte y Sur.

