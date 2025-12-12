Así operaba la banda “PPP”: infiltración, explosivos y ataques vandálicos a buses en Bogotá

La Policía capturó a 11 integrantes del movimiento radical “PPP”, señalados de ejecutar al menos 16 actos vandálicos en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los actos vandálicos en universidades y el transporte público, muchos de ellos efectuados con el uso de artefactos explosivos, han representado un verdadero desafío para las autoridades de Bogotá. De ahí, que la Policía Metropolitana de Bogotá haya presentado como todo un éxito el desmantelamiento de un grupo radical que estaría detrás de varios eventos vandálicos en la capital del país.

En este orden de ideas, durante más de un año, la Policía Metropolitana de Bogotá siguió la pista de este grupo que, gracias a la clandestinidad, actuaba desde las sombras: el movimiento radical PPP, siglas que responden al nombre: “Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo”.

Durante las labores de investigación, los uniformados recopilaron la información de 50 líneas interceptadas, 4.000 horas de video, testimonios de agentes encubiertos, más otras 18 declaraciones de otros testigos.

De esta manera, con todo este sumario probatorio, las autoridades lograron capturar en Bogotá a 11 de sus integrantes en las últimas horas, incluido su cabecilla, alias “Salvatore”.

La información compartida por la Policía describe un funcionamiento meticuloso para realizar los actos vandálicos y demás actos delictivos.

En medio del accionar delictivo para su operación, los miembros del grupo ingresaban a universidades públicas de la capital del país usando falsos carnés para identificarse como estudiantes.

Ya adentro de las instalaciones universitarias, se cambiaban en puntos estratégicos para no levantar sospechas. Utilizaban overoles, máscaras, capuchas, guantes de carnaza y hasta bolsas plásticas en los zapatos para no dejar rastro. Desde allí fabricaban papas bomba y bombas molotov artesanales, con las que atacaban estaciones de TransMilenio, buses del SITP y a la fuerza pública.

El liderazgo recaía en “Salvatore”, quien, según la Policía, coordinaba ataques, definía qué integrantes portarían explosivos y difundía en redes los actos violentos. A esta persona se le vincula a diez hechos vandálicos entre 2024 y 2025, incluidos buses incinerados y daños en la estación Ciudad Universitaria, en el centro de Bogotá.

Por otro lado, el funcionamiento de la organización también dependía de sus tres coordinadores —alias “Tolima”, “Copete” y “No Educado”— quienes cumplían roles clave.

Estas personas, señala el informe policial, se encargaban del transporte de gasolina y explosivos, y la compra de la pólvora, que se hacía en Medellín y luego era enviada en encomiendas a la capital.

En el caso de “No Educado”, las autoridades fijan su participación en la quema de un bus en Ciudad Bolívar y también habría viajado a Chile en 2019 para entrenar grupos radicales en tácticas para evadir a la autoridad.

Los demás integrantes —“Chimoi”, “Topo”, “Chinche San”, “El Pri”, “Garu”, “83” y “Slow”— actuaban como dinamizadores, es decir, fabricaban los artefactos y participaban directamente en los ataques. De hecho, uno de ellos, alias Garu, perdió tres dedos cuando una papa bomba explotó durante su elaboración en la Universidad Nacional.

Las capturas de los once miembros de la organización se llevaron a cabo a través de allanamientos en Ciudad Bolívar, Usme, Suba y San Cristóbal. En estas diligencias la Policía incautó material explosivo, celulares, computadores y prendas usadas en los ataques.

Los capturados, con antecedentes delictivos, fueron imputados por terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno y perturbación al transporte público, entre otros delitos, y enviados a prisión preventiva.

Disturbios y buses vandalizados en Bogotá

La capital del país arrastra una oleada de disturbios que ha dejado una estela de destrucción. El pasado 10 de diciembre, en el Concejo de Bogotá se dio a conocer el balance de infraestructura del transporte destruida: más de 100 heridos, 1.500 buses vandalizados y ataques que han golpeado el transporte público y la seguridad urbana.

