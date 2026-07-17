Terminó el Mundial y el Distrito está bajo alerta para evitar contagios por sarampión

La vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. Foto: Cortesía

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El Mundial de Fútbol 2026 llega a su recta final y con ello, el regreso de miles de colombianos al país, pero también la alerta para las autoridades sanitarias para contener posibles contagios por sarampión, pues en México, Estados Unidos y Canadá, concentran hoy más del 95% de los casos.

En Bogotá, la Secretaría de Salud informó que fortaleció las acciones de detección temprana, investigación epidemiológica y seguimiento de contactos para reducir el riesgo de aparición de nuevos casos.

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“La vigilancia epidemiológica es la principal herramienta para evitar que un caso importado se convierta en un brote. Aquí, cada caso sospechoso activa la respuesta inmediata que implica la investigación de campo que permite identificar los periodos de incubación y transmisión, las posibles cadenas de transmisión, seguimiento a los contactos estrechos y adoptar las medidas necesarias para contener el virus asegurando el aislamiento y los cercos vacunales”, señaló la entidad distrital.

En Colombia, con corte al 4 de julio, se han notificado 1.390 casos sospechosos, de los cuales 13 han sido confirmados: siete importados y seis relacionados con la importación. En Bogotá se han confirmado siete casos, cinco importados y dos relacionados con la importación, sin evidencia de transmisión autóctona hasta el momento, un resultado que refleja la capacidad de respuesta y la vigilancia epidemiológica de la ciudad.

La vacunación sigue siendo clave

La vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. En Bogotá, los niños y niñas deben recibir la vacuna triple viral a los 12 meses y su refuerzo a los 18 meses; además, todos los menores de 10 años deben contar con dos dosis. El Distrito también recomienda al talento humano en salud verificar y completar su esquema de vacunación y recuerda que las personas nacidas entre 2010 y 2019 deben recibir una dosis adicional contra el sarampión.

Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación y continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales terrestres de transporte, la investigación de casos y las acciones de inmunización para mantener a la ciudad libre de transmisión autóctona del sarampión.

Si en los últimos 21 días llegó a Bogotá desde el exterior por vía aérea o terrestre y presenta fiebre acompañada de brote o erupción en la piel, puede llamar a las líneas 318 779 4993, 316 833 8063, a la Línea 137 o a su EPS para recibir orientación.

Reconozca los síntomas

Las autoridades sanitarias advierten que el sarampión no siempre se presenta de la forma clásica. Durante los brotes recientes en la región se han identificado casos con manifestaciones clínicas atípicas, como erupciones leves, de distribución irregular, lo que puede dificultar su reconocimiento temprano y retrasar el diagnóstico. Por ello, cualquier persona que presente fiebre acompañada de brote o erupción en la piel, especialmente si viajó recientemente o estuvo en contacto con viajeros internacionales, debe buscar atención médica, ya sea domiciliaria o en los servicios de salud.

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