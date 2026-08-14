Terremoto en Colombia: 24 ingenieros viajarán desde Bogotá para evaluar edificios afectados

Ingenieros especializados viajarán a las zonas afectadas para evaluar daños estructurales y ayudar a determinar cuándo será seguro regresar a las viviendas. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras avanzan las labores de búsqueda, atención humanitaria y recuperación después del terremoto del pasado 10 de agosto, comienza otro proceso determinante para las poblaciones afectadas: saber cuáles viviendas y edificaciones pueden seguir siendo habitadas y cuáles representan un riesgo.

Este sábado 15 de agosto, un primer grupo de 24 ingenieros vinculados a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito partirá hacia las regiones afectadas para realizar evaluaciones técnicas de estructuras, en una misión desarrollada en alianza con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Los profesionales serán desplegados principalmente hacia Pereira, Manizales, Cali, Armenia y Quibdó, de acuerdo con las necesidades que reporten las autoridades de cada territorio.

Lea más: Hallan sin vida a seis mineros atrapados en Cucunubá: la mina estaba suspendida

Revisar grietas para determinar si las familias pueden regresar

El equipo está conformado por profesores, investigadores y graduados con formación especializada en estructuras, además de profesionales con maestrías y doctorados en áreas como ingeniería sísmica y geotecnia.

Su labor será revisar edificaciones afectadas, evaluar elementos como grietas, columnas, cimentaciones y otros componentes estructurales y entregar información técnica a los organismos responsables para determinar si una construcción puede continuar ocupada o requiere restricciones mientras se adelantan reparaciones.

La misión responde a una de las dificultades que comenzó a hacerse evidente después del terremoto: la cantidad de inmuebles pendientes por valoración frente al número de especialistas disponibles para realizar estas inspecciones.

“Cuando lanzamos la convocatoria interna no esperábamos la respuesta que tuvimos. Decenas de graduados, algunos que llevan años sin pisar un salón de la Escuela, escribieron el mismo día ofreciéndose a viajar. Eso nos recordó para qué formamos ingenieros en este país”, señaló Diego Sánchez Fonseca, vicerrector administrativo de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Pereira, entre los principales destinos

Pereira será uno de los territorios priorizados durante este primer despliegue. Sin embargo, los especialistas también serán distribuidos entre Manizales, Cali, Armenia y Quibdó, dependiendo de los requerimientos técnicos que hagan las autoridades locales.

Asocapitales servirá como puente entre los ingenieros y las alcaldías y gobernaciones para coordinar las zonas donde se necesitan las evaluaciones.

Antes de salir a territorio, los profesionales recibieron una actualización sobre las normas vigentes y contarán con una guía técnica elaborada por la Escuela, con la que se busca unificar los criterios utilizados durante las inspecciones.

Una revisión que abre el camino hacia la reconstrucción

Aunque se trata de una tarea menos visible que las operaciones de rescate, la evaluación de las edificaciones será uno de los primeros pasos para comenzar la recuperación de las ciudades.

Detrás de cada concepto técnico habrá una decisión importante para una familia: regresar a su casa, permanecer temporalmente por fuera de ella o esperar una intervención antes de volver a ocuparla.

De acuerdo con las cifras citadas por la Escuela a partir de reportes de Asocapitales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado miles de personas y familias afectadas en el occidente del país.

Este primer viaje tampoco será el último. La institución informó que adelanta una segunda revisión de perfiles entre los graduados que se ofrecieron como voluntarios, con el objetivo de organizar nuevos grupos dependiendo de las necesidades que continúen reportando las regiones.

Además, hizo un llamado a los entes territoriales que requieran este tipo de acompañamiento para que articulen la solicitud con la Escuela y Asocapitales.

Lea más: De Inspectores de Policía a Convivencia y Paz, un cambio que debe ir más allá del cargo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.