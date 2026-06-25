“Venezuela nos necesita”: Bogotá coordinará envío de apoyo humanitario tras terremoto

AME4129. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R Foto: EFE - Ronald Peña R

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la administración distrital dispondrá de asistencia para sumarse a las ayudas destinadas a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en el estado Carabobo, el cual causó la destrucción de calles y edificaciones en el vecino país y alcanzó a percibirse en la capital colombiana.

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Los reportes más recientes emitidios la madrugada de este jueves dan cuenta de más de 160 personas fallecidas y casi mil heridos tras el colapso de cientos de edificaciones.

A través de su declaración oficial, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó la solidaridad de la ciudad frente a la emergencia: “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, afirmó.

Instrucción de coordinación urgente

Con el fin de materializar el apoyo institucional, Galán delegó la gestión operativa a las entidades de gestión del riesgo para articular el despacho de las ayudas con el Gobierno Nacional.

“Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del IDIGER de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”, detalló el alcalde mayor.

En ese mismo sentido, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que se encuentran en permanente articulación con las agencias nacionales para ejecutar las directrices del mandatario local.

Por su parte, el director encargado de la UNGRD, Javier Pava, se unió a las voces de solidaridad por la emergencia que vivie el país hermano, y señaló que desde la entidad se “activaron los equipos de búsqueda y rescate del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) y los traslados al vecino pais los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela”.

Sin emergencias en las localidades de Bogotá

Si bien múltiples reportes de ciudadanos redisentes en la capital manifestaron sentir el movimiento telúrico, otra parte importante de la ciudad no lo sintió. Debido a la preocupacipon que despertó la magnitud del evento, las autoridades locales confirmaron que la infraestructura de la ciudad no sufrió impactos negativos.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá llevó a cabo un monitoreo y verificación técnica a lo largo de las 20 localidades del Distrito Capital, reportando total normalidad y la ausencia de situaciones de emergencia o daños materiales a causa del temblor.

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