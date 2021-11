“Times Square” bogotano: el proyecto que toma forma en el corazón de la ciudad

Transitar por la séptima avenida de Nueva York es toda una experiencia: el brillo de las pantallas, la diversidad cultural de trabajadores y transeúntes, la variada oferta de establecimientos comerciales y la caminata, que suele terminar con una foto sobre aquella icónica intersección en Times Square.

Este, que es conocido como uno de los principales destinos turísticos de los Estados Unidos, ahora es la inspiración de un proyecto comercial en el corazón de la capital, el que algunos ya se atreven a llamar el “Times Square” bogotano. Yansen Estupiñán (exgerente del Gran San y ahora del centro comercial Neos) explicó el concepto tras esta idea, que para algunos podría sonar irrisoria, pero que para él será un objetivo por el que trabajará, incluso, en contra de la actual regulación.

“Queremos articular el eje ambiental, que es una obra abandonada, que se hizo hace muchos años. La estamos recuperando, para hacer lo que consideramos será el ‘Times Square’ bogotano, con la instalación de uno 6.000 metros de pantallas, que atraigan a turistas y mitiguen la inseguridad con la que por años se ha asociado este sector de la ciudad”, detalla.

En concreto, lo que se busca es reactivar la intersección de la avenida Jiménez con carrera décima. El centro comercial Neos, en la esquina suroriental de este punto, ha sido el pionero con la instalación de una pantalla exterior de 600 metros cuadrados, y se espera que en los próximos meses los dueños de las otras tres esquinas hagan lo propio. Después se avanzaría paulatinamente sobre el eje ambiental (hacia el oriente) hasta llegar a la meta descrita.

Pero este es un sueño que apenas comienza, pues Estupiñán asegura que existe un monopolio de algunas empresas alrededor de los anuncios luminosos en Bogotá. “Estoy investigando para hacer las denuncias”, dice y agrega que “hay medidas cautelares de un juez, que prohíben pasar videos en las pantallas. Solo se pueden mostrar imágenes”, precisa.

La propuesta en la que asegura estar trabajando, que llevaría hasta el Distrito para que sea evaluada en el Concejo, es que se expida una regulación que permita la proyección de videos. Cree que, así como en Nueva York, la publicidad se podría convertir en una importante fuente de ingresos, una parte de los cuales llegaría a las arcas de la administración, por pago de impuestos, y luego se invertiría en los más vulnerables.

“Queremos vender publicidad y sobre eso estamos dispuestos a pagar impuestos. Hay un estudio que indica que por este cuadrante circulan 14.500 personas cada hora, lo cual tiene sentido, pues cerca tenemos la carrera séptima, comercios, oficinas de abogados y juzgados”, explica el gerente de Neos. Es con el Paseo de la Luz, como también se conoce este proyecto, que se busca reactivar la economía y atraer el turismo, así como mitigar las cifras de inseguridad con las que se le relaciona, principalmente por casos de hurto a personas.

“Uno escucha la Jiménez con décima y de una lo asocia con Bogotá, pero también con delincuencia, indigencia y desaseo. Con nuestra llegada y los convenios que hemos hecho con la Policía, las secretarías de Seguridad y Desarrollo Económico y la Defensoría del Espacio Público, hemos empezado a cambiarle la cara al sector, con acciones de recuperación, temas de prevención con las pantallas y las cámaras, para que el delincuente sepa que está siendo grabado”, detalló Estupiñán.

Agrega que no solo los privados se han embarcado en este propósito, pues la Secretaría de Desarrollo Económico también ha puesto su grano de arena. Justo en las inmediaciones del centro comercial, la Defensoría del Espacio Público presentó en agosto el proyecto “Gastro Luz”, que no es más que la apropiación del espacio público para revitalizar con food trucks (camiones que venden comidas rápidas), iluminación y decoración un lugar donde los comercios funcionan todos los días, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.. Las apuestas apuntan a que el concepto se extienda por toda la zona en los próximos meses.

“Este es un claro ejemplo de cómo nuestros Distritos Especiales de Mejoramiento ayudan a revitalizar los espacios públicos. En este caso, un grupo de privados que quisieron invertir en los andenes, para instalar los food trucks. Los ciudadanos tendrán mejor espacio público, una oferta gastronómica, mayor iluminación y un corredor que va a cambiarle la cara a la ciudad, contribuyendo a que todos podamos disfrutar de un centro más seguro, caminable y que valga la pena visitar”, aseguró Alejandra Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

Respetando la inspiración del Times Square original, se tienen planeadas varias actividades en este punto para las celebraciones de fin de año. Una de ellas sería un show a cargo de la franquicia Avengers, donde las pantallas jugarían un papel protagónico. En la agenda también hay una serie de conciertos.

Con estas ideas, tanto el Distrito como privados plantean revitalizar este estratégico punto de Bogotá. Si llega a convertirse en un digno descendiente del Times Square original dependerá del esfuerzo que le inviertan, así como de las vías regulatorias que se le faciliten desde el Distrito. Ojalá que en el futuro sea la influencia para que muchos viajen a la ciudad para tomarse allí una foto.