Todo listo para el XVII Mundial de Caballos de Paso 2025: más de 900 ejemplares

Cali y Palmira se preparan para convertirse en el epicentro mundial del caballo de paso. Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025, el Coliseo de Asdeoccidente acogerá el XVII Mundial de Caballos de Paso Confepaso 2025, el evento más importante del sector equino a nivel internacional.

Organizado por Fedequinas y Asdeoccidente, el certamen reunirá a más de 950 ejemplares de siete países —Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Venezuela— que competirán por los títulos mundiales en las modalidades de Trote y Galope, Trocha y Galope, Trocha y Paso Fino.

“Es un orgullo para todo el gremio equino colombiano traer nuevamente este evento a Cali. Será una vitrina internacional que exaltará la calidad genética, el bienestar animal y la pasión por el caballo criollo colombiano”, aseguró Héctor José Vergara, presidente ejecutivo de Fedequinas.

Durante una semana, los visitantes disfrutarán de competencias de alto nivel, una muestra comercial, espacios gastronómicos, exhibiciones culturales y presentaciones musicales con artistas de talla internacional como Eddie Herrera (31 de octubre), Jessi Uribe (1 de noviembre) y Willy García (2 de noviembre).

El Mundial de Caballos de Paso, que se celebra cada dos años en países miembros de Confepaso, regresa a Colombia tras ocho años y promete consolidar al país como potencia global en genética y crianza equina.

Con la participación de 123 empresas del sector agropecuario, textil y gastronómico, y una asistencia proyectada de más de 28.000 personas, el evento impulsará la economía regional y fortalecerá los lazos internacionales del gremio.

