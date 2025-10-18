Dos meses sin Valeria Afanador: con marcha reivindican su memoria y exigen justicia

Caravana para despedir a Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue hallada sin vida el viernes 29 de agosto en inmediaciones del Río Frío. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A dos meses de la desaparición de Valeria Afanador, menor de diez años con síndrome de down, cuya larga búsqueda y lamentable hallazgo, pusieron en vilo al país, quedan todavía muchas preguntas acerca de las circunstancias que rodearon la desaparición. Así lo recordaron a las autoridades, la familia de la menor, en una caravana organizada para hacer el llamado y exigir avances en las investigaciones.

Le puede interesar: Niña habría sido abusada en colegio privado de Soacha: esto dicen Alcaldía e ICBF

‘Marcha de los Colores’ es como la familia de la Valeria y la comunidad de Cajicá denominó la marcha realizada este sábado 18 de octubre. Asistieron centenares de habitantes del municipio, el cual se vistió con camisetas blancas, el nombre de la niña y una petición de justicia. “Han pasado 60 días desde la desaparición de mi hija y al día de hoy no tenemos nada, hay silencio, la Fiscalía sin nada y una familia firme en la lucha por la verdad”, dijo a Canal 8 Chía, Manuel Afanador, papá de la niña.

“Exigimos celeridad”

Desde aquel martes 12 de agosto, la familia de Valeria Afanador ha tenido que cargar no solo el vacío que dejó su hija, también la incertidumbre de no saber a cabalidad lo que ocurrió la mañana en la que la menor se encontraba en el patio de su colegio y no se volvió a saber de ella. Una búsqueda marcada por la ausencia de rastro, hasta el 29 de ese mes, en que un campesino encontró su cuerpo en el río Frío, en el que tanto buscaron.

Más información: Desplegarán más de 5.200 policías para elecciones de Consejos de Juventud en Bogotá

Hoy, la exigencia es clara: “justicia y celeridad. Durante todo este tiempo hemos llorado a Valeria. A pesar de ser un caso priorizado, han pasado estos meses sin tener una línea de investigación clara, una orden de captura o interrogaciones contundentes”, añadió Afanador al medio local.

Adicional, el papá agregó que la familia ha sido hostigada por los señalamientos e insinuaciones en su contra, lo que ha generado amenazas e intimidaciones hacia la familia que asegura seguir firme en su búsqueda de justicia o respuestas claras.

La anterior declaración de la familia, la refuerza el hecho de que los padres de Valeria Afanador adelantaran en septiembre una acción de tutela a través de su abogado, Julián Quintana, con el fin de poder acceder a información clara de avances de la investigación, esto, en vista de que la comunicación con el ente investigador, dicen, era infructuosa.

Le puede interesar: Desplegarán más de 5.200 policías para elecciones de Consejos de Juventud en Bogotá

Una desaparición, muchas preguntas

El martes 12 de agosto de 2025 comenzó la pesadilla para la familia Afanador. Ese día se registró la desaparición de Valeria Afanador. Fue casi a las 10:00 a.m., en la hora del descanso, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en zona rural de Cajicá, Cundinamarca.

Las cámaras de seguridad del colegio la captaron dirigiéndose y cruzando varias veces la reja que colinda con una zona de arbustos cercana al río Frío, antes de desaparecer definitivamente. Ese día, el colegio activa su protocolo interno de búsqueda y notifica a los padres. Los Bomberos son notificados después de la 1:00 p.m., varias horas después del último avistamiento.

El miércoles 13 de agosto de 2025 se reactivó la búsqueda de Valeria por parte de organismos de socorro y Bomberos de varios municipios. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó equipos profesionales para apoyar la búsqueda.

El jueves 14 de agosto de 2025, a Alcaldía de Cajicá ofreció una recompensa de $20 millones por información útil. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció que la recompensa se eleva a $50 millones y se implementarán drones con detección térmica y se amplía el perímetro de búsqueda.

El lunes 18 de agosto de 2025 Valeria cumplió siete días desaparecida. La recompensa por información útil se incrementó a $70 millones. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla para su búsqueda internacional.

El jueves 28 de agosto de 2025, se difundieron videos que muestran a Valeria cruzando la cerca del colegio varias veces sin supervisión antes de desaparecer, lo que aumenta las críticas hacia la institución educativa. La Defensoría del Pueblo advirtió fallas en el proceso de atención inicial de la emergencia, incluyendo la demora del colegio en notificar a las autoridades y la tardanza en emitir la circular amarilla de Interpol.

El viernes 29 de agosto de 2025, Valeria Afanador es hallada sin vida en una zona cercana al río Frío, en Cajicá. Un campesino encontró el cuerpo. Las autoridades, incluyendo el CTI, iniciaron las labores de inspección y traslado del cuerpo para análisis forenses. Quienes participaron en las búsquedas anteriores aseguraron que es “improbable que el cuerpo hubiese permanecido allí desde entonces”. El gobernador Jorge Rey y el abogado de la familia exigen justicia y el esclarecimiento total de las circunstancias de su muerte.

Siga leyendo: Desplegarán más de 5.200 policías para elecciones de Consejos de Juventud en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.