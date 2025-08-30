Tome nota: por obras en la Av. Rincón habrá cortes de agua en cuatro localidades

Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua en temporada de racionamiento por sectores Foto: El Espectador - José Vargas

La Empresa de Acueducto de Bogotá anuncio que, debido a las obras que se realizan en la Av. Rincón con Av. Boyacá, en la localidad de Suba, el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre se realizarán cortes de agua en cuatro localidades del occidente de Bogotá debido al desvío de una línea matriz de distribución, trabajo que obliga a suspender el servicio.

“Antes, la red pasaba por debajo de la vía, pero debido a la ampliación del perfil de la av. El Rincón fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte de la avenida. Con este cambio, se garantiza un mejor servicio, mayor facilidad en el mantenimiento de la red y se evitan riesgos futuros en la infraestructura vial”, explicó Mauricio Reina, subdirector general de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad al frente de la obra.

La operación técnica se desarrollará en dos fases: en la primera, se intervendrá la red mayor, donde se realizarán tres empalmes de tubería con diámetros entre 36 y 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba.

La segunda fase, corresponde a la red menor, que incluye 33 empalmes de tubería de 4 a 12 pulgadas en el tramo comprendido entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá.

Suspensión del servicio

Concretamente, los cortes se realizarán en barrios de Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón, en el borde occidental de la capital. La programación de los cortes se realizará de la siguiente manera:

La suspensión más grande cobijará a la localidad de Suba, desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre y se extenderá durante 48 horas. Tenga en cuenta que, según anunció el acueducto, en algunos sectores la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

Ese mismo miércoles 3 de septiembre se presentará un corte de agua, desde las cero horas y durante 24 horas en la localidad de Engativá y algunos barrios de la localidad de Fontibón , margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

El jueves 4 de septiembre el suministro de agua se suspenderá desde las cero horas y por espacio de 24 horas en la localidad de Kennedy.

Para mitigar las afectaciones habrá puntos estacionarios de suministro de agua en la localidad de Suba. Habrá, además, servicio de carrotanques para abastecer sectores que así lo requieran una vez se superen las seis horas de corte.

El servicio de los puntos estacionarios y de los puntos fijos estará habilitado desde las 6 am y hasta las 10 pm, desde el miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 5 de septiembre.

Cortes de agua por fecha, localidades y barrios

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre - cortes por 48 horas

Localidad de Suba

Entre la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la Calle 170 (Humedal La Conejera); entre la Av. Carrera 91 y el Río Bogotá; entre la Av. Boyacá y la Av. Carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

Localidades de Engativá y Fontibón

Entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86); entre la Avenida Calle 26 y el Río Salitre; y entre la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y el Río Bogotá; entre la Avenida Calle 24 y el Río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios

Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Tabora, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Jueves 4 de septiembre - cortes por 24 horas

Localidad de Kennedy

Entre la Avenida Boyacá y la Avenida Villavicencio; entre el Río Fucha y el Río Bogotá; entre la Avenida Villavicencio y el Río Tunjuelo; y entre el Río Tunjuelo y la Avenida Ciudad de Cali.

Barrios

El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas

Puntos Estacionarios de Agua

Para mitigar la afectación en la localidad de Suba, en donde habrá mayor cantidad de hogares sin el servicio, desde el miércoles 3 hasta el viernes 5 de septiembre habrá carrotanques abasteciendo a la comunidad desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en los siguientes puntos:

● Parque Berlín: Calle 139 x Carrera 145A – Parque

● Suba La Gaitana: Calle 135A x Carrera 125B – Frente al salón comunal

● Lisboa Santa Cecilia: Carrera 158B x Calle 131A – Cancha de fútbol

● Pinos de Lombardía: Carrera 107 x Calle 148 – Parque

● Santa Rita: Calle 136A x Carrera 154A – Frente a la iglesia Juan Bautista

● Lisboa: Carrera 151 x Calle 132A – Frente al parque Lisboa

● Piedra Verde: Calle 142C x Carrera 143 – Frente al colegio Gerardo Molina

● La Campiña: Calle 147C x Carrera 95 – Frente a parque

● Londres: Calle 152B x Carrera 114B – Frente a un parque

● El Poa: Carrera 103BIS x Calle 141 – Parque

Ante cualquier inquietud o reporte de un hecho inusual durante el periodo de suspensión, puede comunicarse con la línea 116 del acueducto.

