Bogotá

Tormenta con granizo deja vías inundadas y caos vial en varios sectores del norte de Bogotá

La granizada impactó Suba, Usaquén, Teusaquillo y Engativá, entre otras localidades; en El Campín el agua volvió a acumularse.

Redacción Bogotá
11 de febrero de 2026 - 09:55 p. m.
inundaciones en la carrera séptima
Foto: Archivo Particular
Las intensas lluvias que cayeron la tarde de este miércoles 11 de febrero en Bogotá generaron, como suele suceder con la llegada de la temporada invernal, inundaciones, encharcamientos y complicaciones viales en varios puntos del norte de la ciudad. Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal fueron las localidades más afectadas, de acuerdo con los datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

La movilidad: el problema de siempre que agravan las lluvias

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se registraron problemas de tránsito en los siguientes puntos:

  • Avenida Ciudad de Cali con calle 139
  • carrera Séptima con calle 187C,
  • Carrera séptima con calle 153
  • Tramos de la Autopista norte a partir de la calle 209
  • Estadio El Campín
  • Sector de Galerías
  • Nicolás de Federmán
  • Sector de Cedritos

En estas zonas el agua acumulada redujo la capacidad de las vías y provocó congestión vehicular. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución ante la persistencia de las precipitaciones.

De acuerdo con le Ideam, pasadas las 3:00 p. m. comenzaron a sentirse truenos y episodios de granizada en sectores del norte de la capital. Las tormentas no se limitaron a Bogotá: también se reportaron lluvias en el sur de Antioquia y Caldas, precipitaciones generalizadas en Cauca, sur del Huila, Chocó y Nariño, mientras que en Córdoba predominó el tiempo seco.

Inundaciones en la Carrera séptima

En varios tramos del extremo norte de la Carrera Séptima, videos de ususarios de redes sociales muestran vehículos atrapados debido a que el nivel del agua supera el del las llantas.

El Idiger anunció que mantiene el monitoreo en el tramo que va de la calle 153 a la calle 156 y desplegó personal operativo en el área.

Preocupación por fuertes lluvias en El Campón

Uno de los puntos que volvió a llamar la atención fue el estadio El Campín. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el aguacero cayó con intensidad en la zona de la calle 57 con carrera 30 (avenida NQS), obligando al personal logístico a cubrir la superficie mientras el agua se acumulaba en distintos sectores. El episodio reaviva las críticas recientes por el estado de la gramilla y las adecuaciones realizadas en el escenario, que ha sido objeto de cuestionamientos en medio de la temporada de lluvias y la realización de eventos masivos.

Las precipitaciones se dan en el marco de una temporada invernal que ha generado afectaciones en distintas regiones del país y que, en el caso de Bogotá, suele traducirse en emergencias puntuales, afectaciones en la movilidad y presión sobre la infraestructura urbana.

Redacción Bogotá

