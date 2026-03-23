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¿Busca trabajo en Bogotá? 185 vacantes se abren este 24 de marzo en dos ferias de empleo

Con 185 vacantes disponibles, Bogotá realizará este 24 de marzo dos ferias de empleo en Fontibón y Santa Fe. Conozca de qué se tratan.

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Redacción Bogotá
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23 de marzo de 2026 - 08:35 p. m.
Las personas interesadas deben presentarse con hoja de vida actualizada y documento de identidad. En ambos casos se requiere experiencia mínima de seis meses y formación desde bachillerato.
Las personas interesadas deben presentarse con hoja de vida actualizada y documento de identidad. En ambos casos se requiere experiencia mínima de seis meses y formación desde bachillerato.
Foto: Cortesía
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Si busca trabajo en Bogotá, este 24 de marzo se abrirán 185 vacantes en dos ferias laborales presenciales que se realizarán en las localidades de Fontibón y Santa Fe. La jornada reunirá oportunidades en sectores como servicios, producción, salud, comercio y gastronomía, con perfiles que van desde bachilleres hasta técnicos con experiencia básica.

Las convocatorias hacen parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Esta iniciativa busca conectar a las empresas con el talento local y facilitar el acceso a oportunidades laborales formales en la ciudad.

Vacantes en Fontibón: 85 oportunidades

Una de las ferias se llevará a cabo en la localidad de Fontibón, donde se ofertarán 85 vacantes a través de la empresa Job&Talent.

Entre los cargos disponibles están asesor de servicio, auxiliar de producción, asesor comercial, auxiliar de enfermería, operarios de producción y empaque, mecánico y costurero o costurera.

La jornada será en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55 (Módulo 1, Oficina 215), entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m.

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Vacantes en el centro de Bogotá: 100 empleos

La segunda feria se realizará en el Centro Internacional, en la localidad de Santa Fe, con 100 vacantes enfocadas principalmente en el sector de servicios y gastronomía.

Los cargos incluyen auxiliar de cocina, barman, steward, hostess y asesor de servicios.

La cita será en el Edificio Bochica (carrera 13 #27-00, local 12), entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Requisitos para postularse

Para ambas convocatorias, los interesados deben cumplir con:

  • Nivel educativo desde bachillerato
  • Experiencia mínima de seis meses
  • Llevar hoja de vida actualizada
  • Presentar documento de identidad

Evite estafas

Desde el Distrito reiteraron que estas ofertas laborales son gratuitas y no requieren intermediarios ni pagos. Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier persona que solicite dinero a cambio de facilitar el acceso a las vacantes.

Además, invitan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde también se publican nuevas oportunidades laborales, cursos gratuitos y herramientas para mejorar los procesos de búsqueda de empleo.

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