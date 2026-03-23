¿Busca trabajo en Bogotá? 185 vacantes se abren este 24 de marzo en dos ferias de empleo

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Si busca trabajo en Bogotá, este 24 de marzo se abrirán 185 vacantes en dos ferias laborales presenciales que se realizarán en las localidades de Fontibón y Santa Fe. La jornada reunirá oportunidades en sectores como servicios, producción, salud, comercio y gastronomía, con perfiles que van desde bachilleres hasta técnicos con experiencia básica.
Las convocatorias hacen parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Esta iniciativa busca conectar a las empresas con el talento local y facilitar el acceso a oportunidades laborales formales en la ciudad.
Vacantes en Fontibón: 85 oportunidades
Una de las ferias se llevará a cabo en la localidad de Fontibón, donde se ofertarán 85 vacantes a través de la empresa Job&Talent.
Entre los cargos disponibles están asesor de servicio, auxiliar de producción, asesor comercial, auxiliar de enfermería, operarios de producción y empaque, mecánico y costurero o costurera.
La jornada será en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55 (Módulo 1, Oficina 215), entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m.
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Vacantes en el centro de Bogotá: 100 empleos
La segunda feria se realizará en el Centro Internacional, en la localidad de Santa Fe, con 100 vacantes enfocadas principalmente en el sector de servicios y gastronomía.
Los cargos incluyen auxiliar de cocina, barman, steward, hostess y asesor de servicios.
La cita será en el Edificio Bochica (carrera 13 #27-00, local 12), entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.
Requisitos para postularse
Para ambas convocatorias, los interesados deben cumplir con:
- Nivel educativo desde bachillerato
- Experiencia mínima de seis meses
- Llevar hoja de vida actualizada
- Presentar documento de identidad
Evite estafas
Desde el Distrito reiteraron que estas ofertas laborales son gratuitas y no requieren intermediarios ni pagos. Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier persona que solicite dinero a cambio de facilitar el acceso a las vacantes.
Además, invitan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde también se publican nuevas oportunidades laborales, cursos gratuitos y herramientas para mejorar los procesos de búsqueda de empleo.
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