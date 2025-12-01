Trabajo sí hay: Distrito lanzó más de 400 ofertas de empleo

Escucha este artículo
La Secretaría de Desarrollo anunció una nueva feria de empleo con más de 400 ofertas disponibles. Desde el 1 hasta el 6 de diciembre, los interesados podrán aplicar en sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.
Cabe recordar que las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que permite postularse a posiciones operativas y de oficios varios hasta roles técnicos, tecnológicos y profesionales, con rangos salariales que van desde 1 SMMLV y alcanzan hasta los 6 SMMLV, dependiendo del perfil.
“Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado. Nuestro propósito es que más personas accedan a estas oportunidades y puedan terminar el año con empleo”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Dónde aplicar?
- Lunes, 1 de diciembre de 2025:
GI Group Staffing
Cargo: Impulsadoras
Puestos disponibles: 20
Hora: 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Modalidad: Virtual
- Martes, 2 de diciembre de 2025
Quality Carwash Masivo y Asociados S.A.S.
Vacante: Técnico Operativo de Lavado Vehicular
Puestos disponibles: 20
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Carrera 27 #73–37, Alcázares
WOM
Vacante: Asesor Multiskill
Puestos disponibles: 100
Hora: 10:00 a.m.
Modalidad: Virtual por Teams
- Miércoles, 3 de diciembre de 2025
Tiendas D1
Vacante: Asistente de Ventas
Puestos disponibles: 100
Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Carrera 18 #164-55, Toberín
- Jueves, 4 de diciembre de 2025
Serviola S.A.S.
Vacantes: Ayudante de Producción Agrícola / Operario de Cultivo
Puestos disponibles: 150
Horarios: 8:00 a.m. y 2:00 p.m.
Lugar: Parqueadero Éxito Suba – Calle 145 #105B-58
Group COS
Vacante: Asesor Call Center
Puestos disponibles: 70
Horarios:
Primera jornada: 9:00 a.m.
Segunda jornada: 11:30 a.m.
Modalidad: Virtual
La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía.
Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). También pueden recibir información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.
¿Qué cargos están disponibles?
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Asesora comercial (supernumeraria)
- Conductor niñera - Licencia C3
- Asesor comercial call center
- Auxiliar de ruta
- Conductor C1 y C2
- Auxiliares de bodega
- Ejecutivos telefónicos de ventas
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de macro layout
- Analista SIG
- Coordinador de impuestos
- Especialista cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Senior planner
- Operario logístico
- Carpintero
- Operario de acrílico
- Operador de tienda
- Vendedores fines de semana
- Auxiliar de cocina tiempo completo
- Cajero polifuncional
- Administrador junior de restaurante
- Operario de confección
- Telemercaderista call center
- Técnico locativo electricista
- Jefe de talento humano
- Impulsadoras
- Coordinador de servicios de enfermería
- Mercaderista
- Mercaimpulsadores
- Auxiliar de bodega u operativo
- Oficial de obra
- Operario de producción
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Auxiliar de operaciones
- Asesor / cajero
- Digitador
- Asesor bancario
- Brigadista nocturno
- Revisor
- Profesional de experiencia al colaborador
- Administrador nacional de proyectos
- Analista de cartera y cobranza
- Analista de fraude
- Analista de enlace operativo
- Analista de servicio senior
- Analista de talento humano
- Asesor comercial TAT
- Asesor integral zona cerrada
- Asesor comercial CVS
- Operador de horno / técnico electromecánico
- Conductoras
- Operador - conductor
- Operador bus alimentador
- Auxiliar de cocina
- Promotor comercial financiero
- Asesor comercial
- Dependiente judicial
- Ejecutivo de cobranzas
- Asesor telefónico servicios
- Docente de matemáticas-física
- Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
- Auxiliar de mecánica automotriz
- Auxiliar de distribución
- Auxiliar de ruta
- Auxiliar de tienda
- Bodeguero
- Maestro de obra
- Ayudantes de obra
- Residente de obra
- Profesional en patrimonio cultural
- Profesional de presupuesto y programación
