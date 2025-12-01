Trabajo sí hay: Distrito lanzó más de 400 ofertas de empleo

Feria de empleabilidad en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Secretaría de Desarrollo anunció una nueva feria de empleo con más de 400 ofertas disponibles. Desde el 1 hasta el 6 de diciembre, los interesados podrán aplicar en sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.

Cabe recordar que las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que permite postularse a posiciones operativas y de oficios varios hasta roles técnicos, tecnológicos y profesionales, con rangos salariales que van desde 1 SMMLV y alcanzan hasta los 6 SMMLV, dependiendo del perfil.

“Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado. Nuestro propósito es que más personas accedan a estas oportunidades y puedan terminar el año con empleo”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Dónde aplicar?

Lunes, 1 de diciembre de 2025:

GI Group Staffing

Cargo: Impulsadoras

Puestos disponibles: 20

Hora: 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

Modalidad: Virtual

Martes, 2 de diciembre de 2025

Quality Carwash Masivo y Asociados S.A.S.

Vacante: Técnico Operativo de Lavado Vehicular

Puestos disponibles: 20

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Carrera 27 #73–37, Alcázares

WOM

Vacante: Asesor Multiskill

Puestos disponibles: 100

Hora: 10:00 a.m.

Modalidad: Virtual por Teams

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Tiendas D1

Vacante: Asistente de Ventas

Puestos disponibles: 100

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Carrera 18 #164-55, Toberín

Jueves, 4 de diciembre de 2025

Serviola S.A.S.

Vacantes: Ayudante de Producción Agrícola / Operario de Cultivo

Puestos disponibles: 150

Horarios: 8:00 a.m. y 2:00 p.m.

Lugar: Parqueadero Éxito Suba – Calle 145 #105B-58

Group COS

Vacante: Asesor Call Center

Puestos disponibles: 70

Horarios:

Primera jornada: 9:00 a.m.

Segunda jornada: 11:30 a.m.

Modalidad: Virtual

La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo ( www.serviciodeempleo.gov.co ). También pueden recibir información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

¿Qué cargos están disponibles?

Supervisora de ventas (puntos físicos)

Asesora comercial (supernumeraria)

Conductor niñera - Licencia C3

Asesor comercial call center

Auxiliar de ruta

Conductor C1 y C2

Auxiliares de bodega

Ejecutivos telefónicos de ventas

Analista senior de operaciones

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Operario logístico

Carpintero

Operario de acrílico

Operador de tienda

Vendedores fines de semana

Auxiliar de cocina tiempo completo

Cajero polifuncional

Administrador junior de restaurante

Operario de confección

Telemercaderista call center

Técnico locativo electricista

Jefe de talento humano

Impulsadoras

Coordinador de servicios de enfermería

Mercaderista

Mercaimpulsadores

Auxiliar de bodega u operativo

Oficial de obra

Operario de producción

Auxiliar de habitaciones

Auxiliar de cocina

Auxiliar de áreas públicas

Auxiliar de operaciones

Asesor / cajero

Digitador

Asesor bancario

Brigadista nocturno

Revisor

Profesional de experiencia al colaborador

Administrador nacional de proyectos

Analista de cartera y cobranza

Analista de fraude

Analista de enlace operativo

Analista de servicio senior

Analista de talento humano

Asesor comercial TAT

Asesor integral zona cerrada

Asesor comercial CVS

Operador de horno / técnico electromecánico

Conductoras

Operador - conductor

Operador bus alimentador

Auxiliar de cocina

Promotor comercial financiero

Asesor comercial

Dependiente judicial

Ejecutivo de cobranzas

Asesor telefónico servicios

Docente de matemáticas-física

Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto

Auxiliar de mecánica automotriz

Auxiliar de distribución

Auxiliar de ruta

Auxiliar de tienda

Bodeguero

Maestro de obra

Ayudantes de obra

Residente de obra

Profesional en patrimonio cultural

Profesional de presupuesto y programación

