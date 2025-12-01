Logo El Espectador
Trabajo sí hay: Distrito lanzó más de 400 ofertas de empleo

Los cargos disponibles abarcan sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.

Redacción Bogotá
01 de diciembre de 2025 - 02:15 p. m.
Feria de empleabilidad en Bogotá
Feria de empleabilidad en Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Secretaría de Desarrollo anunció una nueva feria de empleo con más de 400 ofertas disponibles. Desde el 1 hasta el 6 de diciembre, los interesados podrán aplicar en sectores como comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.

Cabe recordar que las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que permite postularse a posiciones operativas y de oficios varios hasta roles técnicos, tecnológicos y profesionales, con rangos salariales que van desde 1 SMMLV y alcanzan hasta los 6 SMMLV, dependiendo del perfil.

Lea más: Emergencias por lluvias en Cundinamarca dejó a un hombre desaparecido en Viotá

“Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado. Nuestro propósito es que más personas accedan a estas oportunidades y puedan terminar el año con empleo”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Dónde aplicar?

  • Lunes, 1 de diciembre de 2025:

GI Group Staffing

Cargo: Impulsadoras

Puestos disponibles: 20

Hora: 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

Modalidad: Virtual

  • Martes, 2 de diciembre de 2025

Quality Carwash Masivo y Asociados S.A.S.

Vacante: Técnico Operativo de Lavado Vehicular

Puestos disponibles: 20

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Carrera 27 #73–37, Alcázares

WOM

Vacante: Asesor Multiskill

Puestos disponibles: 100

Hora: 10:00 a.m.

Modalidad: Virtual por Teams

  • Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Tiendas D1

Vacante: Asistente de Ventas

Puestos disponibles: 100

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Carrera 18 #164-55, Toberín

  • Jueves, 4 de diciembre de 2025

Serviola S.A.S.

Vacantes: Ayudante de Producción Agrícola / Operario de Cultivo

Puestos disponibles: 150

Horarios: 8:00 a.m. y 2:00 p.m.

Lugar: Parqueadero Éxito Suba – Calle 145 #105B-58

Group COS

Vacante: Asesor Call Center

Puestos disponibles: 70

Horarios:

Primera jornada: 9:00 a.m.

Segunda jornada: 11:30 a.m.

Modalidad: Virtual

La Unidad Móvil de Empleo también acompañará estas actividades, llevando la oferta institucional a las personas que requieren apoyo directo en su búsqueda laboral. En esta ocasión estará ubicada en Suba, en la Calle 145 #105B-58, Éxito Suba (Entrada 1), con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado hasta el mediodía.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). También pueden recibir información en tiempo real sobre ferias y nuevas oportunidades uniéndose al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

¿Qué cargos están disponibles?

  • Supervisora de ventas (puntos físicos)
  • Asesora comercial (supernumeraria)
  • Conductor niñera - Licencia C3
  • Asesor comercial call center
  • Auxiliar de ruta
  • Conductor C1 y C2
  • Auxiliares de bodega
  • Ejecutivos telefónicos de ventas
  • Analista senior de operaciones
  • Analista senior de ingeniería logística
  • Analista senior de macro layout
  • Analista SIG
  • Coordinador de impuestos
  • Especialista cuentas por pagar
  • Gestor inmobiliario
  • Senior planner
  • Operario logístico
  • Carpintero
  • Operario de acrílico
  • Operador de tienda
  • Vendedores fines de semana
  • Auxiliar de cocina tiempo completo
  • Cajero polifuncional
  • Administrador junior de restaurante
  • Operario de confección
  • Telemercaderista call center
  • Técnico locativo electricista
  • Jefe de talento humano
  • Impulsadoras
  • Coordinador de servicios de enfermería
  • Mercaderista
  • Mercaimpulsadores
  • Auxiliar de bodega u operativo
  • Oficial de obra
  • Operario de producción
  • Auxiliar de habitaciones
  • Auxiliar de cocina
  • Auxiliar de áreas públicas
  • Auxiliar de operaciones
  • Asesor / cajero
  • Digitador
  • Asesor bancario
  • Brigadista nocturno
  • Revisor
  • Profesional de experiencia al colaborador
  • Administrador nacional de proyectos
  • Analista de cartera y cobranza
  • Analista de fraude
  • Analista de enlace operativo
  • Analista de servicio senior
  • Analista de talento humano
  • Asesor comercial TAT
  • Asesor integral zona cerrada
  • Asesor comercial CVS
  • Operador de horno / técnico electromecánico
  • Conductoras
  • Operador - conductor
  • Operador bus alimentador
  • Auxiliar de cocina
  • Promotor comercial financiero
  • Asesor comercial
  • Dependiente judicial
  • Ejecutivo de cobranzas
  • Asesor telefónico servicios
  • Docente de matemáticas-física
  • Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
  • Auxiliar de mecánica automotriz
  • Auxiliar de distribución
  • Auxiliar de ruta
  • Auxiliar de tienda
  • Bodeguero
  • Maestro de obra
  • Ayudantes de obra
  • Residente de obra
  • Profesional en patrimonio cultural
  • Profesional de presupuesto y programación

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
