Emergencias por lluvias en Cundinamarca dejó a un hombre desaparecido en Viotá

Una creciente súbita del río Calandaima generó la emergencia.

Las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana, dejaron varias afectaciones en distintos municipios de Cundinamarca.

Una de las emergencias más críticas se reportó en Viotá donde de acuerdo con la Delegación Departamental Bomberos, una creciente súbita en el río Calandaima, sector Rompe Calzones (vereda Neptuna), dejó cuatro personas heridas y trasladadas a centro médico, además de un hombre de 51 años desaparecido identificado como Fernando Feriado.

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, “desde las 5:30 a. m. se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para reanudar las operaciones, con apoyo de los organismos de socorro y presencia del Ejército en puntos de control”, con el objetivo de dar con el paradero de Feriado.

En paralelo, en La Calera se registraron inundaciones, caída de árboles y afectaciones en viviendas de la vereda San Rafael, así como en establecimientos comerciales en la vereda La Portada. La Alcaldía adelantó un censo preliminar que reporta 16 familias afectadas, para brindarles ayuda.

Mientras tanto, en Caquezá se reportaron inundaciones en los barrios Inmaculada, Rafael Núñez, El Palmar y Villa del Tejar, así como en las veredas Centro Piscina y Placita, debido al colapso del sistema de alcantarillado, según Bomberos de Cundinamarca. El municipio adelanta la evaluación de daños y análisis de necesidades de las familias afectadas.

“Seguimos trabajando de manera articulada con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, para atender estas situaciones”, concluyó el gobernador Rey.

