Trabajos en Tibitoc podrían cambiar temporalmente el color del agua en el norte de Bogotá

Un cambio ocasional en la tonalidad del agua podría presentarse en los próximos días en sectores del norte de Bogotá y en algunos municipios vecinos. Así lo informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que adelanta trabajos técnicos en la Planta de Tratamiento Tibitoc, uno de los sistemas clave para el abastecimiento de la capital.

De acuerdo con la entidad, las labores corresponden a la instalación de nuevas compuertas en el sistema de bombeo de agua potable y se desarrollarán entre el viernes 20 de febrero y el 20 de marzo. Como efecto asociado, podría registrarse una coloración temporal del agua en zonas de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.

La EAAB subrayó que esta alteración visual no compromete la calidad ni la potabilidad del agua. Aun así, anunció que dispondrá de cuadrillas operativas para realizar el lavado de las tuberías cuando sea necesario, mediante la apertura controlada de hidrantes en distintos puntos de la ciudad, con el fin de limpiar las redes y restablecer la transparencia del líquido.

Como parte del plan de contingencia, la empresa emitió varias recomendaciones a los usuarios. Entre ellas, reportar cualquier anomalía a la Acualínea 116 o a través de los canales digitales oficiales; dejar correr el agua si presenta coloración hasta que vuelva a ser incolora; verificar su transparencia antes de lavar ropa blanca para evitar manchas; y realizar el mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento en viviendas y edificios.

La entidad también pidió a la ciudadanía no alarmarse ante la presencia de operarios manipulando hidrantes en las vías, pues se trata de maniobras técnicas controladas y necesarias para el mantenimiento del sistema.

Según la EAAB, estos trabajos son fundamentales para fortalecer la operación y confiabilidad del abastecimiento de agua potable en Bogotá y su área de influencia. Mientras avanzan las obras, la empresa reiteró su llamado a la comprensión de los usuarios y aseguró que hará seguimiento permanente para reducir cualquier afectación en el servicio.

