Tractocamión cargado con químicos provoca cierre vial en el occidente de Bogotá

La mañana del lunes 25 de agosto, pasadas las 9:30 a.m., la Secretaría de Movilidad confirmó el volcamiento de un tractocamión en la Avenida Esperanza con carrera 70, en sentido oriente-occidente. Aunque en un principio se pensaba que se trataba de un accidente de tránsito convencional, debido a la carga que transportaba el vehículo, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y las autoridades ambientales anunciaron el cierre de la vía por al menos 24 horas, mientras se llevan a cabo las respectivas labores de limpieza y descontaminación en la zona.

Debido a los cierres, las autoridades de tránsito anunciaron desvíos por rutas alternas, y varias rutas zonales del SITP modificaron su recorrido habitual. Durante la noche del lunes 25 y la madrugada del martes 26 de agosto, los equipos de emergencia trabajaron sin descanso para controlar la situación. Sin embargo, debido a la cantidad de material químico transportado, las labores de mitigación están próximas a cumplir 24 horas.

¿Qué pasó?

Según confirmaron los bomberos, el vehículo transportaba productos de limpieza. Entre los elementos trasladados se encuentran sustancias a base de hidrógeno, peróxidos y ácido acético. La dificultad para atender la emergencia y realizar la limpieza radica en la cantidad de material: el tractocamión llevaba una carga compuesta por 16 contenedores de 1.000 litros cada uno y seis bidones con un total de 485 galones, todos almacenados dentro de un contenedor más grande.

Por esta razón, mientras se examina en detalle cada contenedor, las labores de limpieza se han extendido, y los cierres viales continúan durante la mañana de este martes. De acuerdo con TransMilenio, las rutas zonales afectadas son:

166, 291, C129, C135, C155, F410, K303, K305, K306, K307, K314, K317, K319, K325, K329, K332 y K334.

Los desvíos para rutas del SITP y vehículos particulares se están realizando por las avenidas Rojas, El Dorado y Boyacá.

Se espera que hacia las 9:00 a.m. las autoridades finalicen la atención de la emergencia y se habilite nuevamente la vía.

