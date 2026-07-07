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Transmilenio anuncia cambios en rutas clave: así queda la operación

La modificación busca mantener la conexión con la estación Universidades–CityU mediante la ampliación de los servicios D24 y J24.

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Redacción Bogotá
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07 de julio de 2026 - 10:55 p. m.
Estación Ricaurte que integra el corredor de la NQS o Carrera 30 que no cuenta con puertas anti colados
Estación Ricaurte que integra el corredor de la NQS o Carrera 30 que no cuenta con puertas anti colados
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Transmilenio puso en marcha una serie de cambios en su operación. El más importante corresponde a la Ruta Fácil 6, que ahora termina su recorrido en la estación Calle 76 y ya no presta servicio más allá de ese punto.

A partir de este ajuste, la ruta inicia su recorrido en el Portal 80 y finaliza en Calle 76, por lo que deja de prestar servicio hacia las estaciones ubicadas después de ese punto, incluida Universidades–CityU.

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Para que los usuarios continúen teniendo una conexión directa con Universidades–CityU, Transmilenio amplió los días y horarios de operación de los servicios D24 y J24, que ahora funcionarán así:

  • Lunes a sábado: 4:30 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Estas serán las estaciones de la Ruta Fácil 6

Con el nuevo recorrido, la Ruta Fácil 6 únicamente prestará servicio en:

  • Portal 80
  • Quirigua
  • Carrera 90
  • Avenida Cali
  • Granja – Carrera 77
  • Minuto de Dios
  • Boyacá
  • Ferias
  • Avenida 68
  • Carrera 53
  • Carrera 47
  • Escuela Militar
  • Polo – Fincomercio
  • Calle 76

También habrá cambios dentro de dos estaciones

Transmilenio informó, además, una redistribución de algunos servicios:

  • En Universidades–CityU, la Ruta 1 operará desde el vagón 1.
  • En la estación Flores, la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2, mientras que la Ruta H20 operará desde el vagón 1.

La empresa recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar la TransMiApp, donde podrán verificar el estado de las rutas en tiempo real, conocer los recorridos actualizados y encontrar alternativas de viaje.

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