Transmilenio anuncia cambios en rutas clave: así queda la operación

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Transmilenio puso en marcha una serie de cambios en su operación. El más importante corresponde a la Ruta Fácil 6, que ahora termina su recorrido en la estación Calle 76 y ya no presta servicio más allá de ese punto.
A partir de este ajuste, la ruta inicia su recorrido en el Portal 80 y finaliza en Calle 76, por lo que deja de prestar servicio hacia las estaciones ubicadas después de ese punto, incluida Universidades–CityU.
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Para que los usuarios continúen teniendo una conexión directa con Universidades–CityU, Transmilenio amplió los días y horarios de operación de los servicios D24 y J24, que ahora funcionarán así:
- Lunes a sábado: 4:30 a. m. a 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.
Estas serán las estaciones de la Ruta Fácil 6
Con el nuevo recorrido, la Ruta Fácil 6 únicamente prestará servicio en:
- Portal 80
- Quirigua
- Carrera 90
- Avenida Cali
- Granja – Carrera 77
- Minuto de Dios
- Boyacá
- Ferias
- Avenida 68
- Carrera 53
- Carrera 47
- Escuela Militar
- Polo – Fincomercio
- Calle 76
También habrá cambios dentro de dos estaciones
Transmilenio informó, además, una redistribución de algunos servicios:
- En Universidades–CityU, la Ruta 1 operará desde el vagón 1.
- En la estación Flores, la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2, mientras que la Ruta H20 operará desde el vagón 1.
La empresa recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar la TransMiApp, donde podrán verificar el estado de las rutas en tiempo real, conocer los recorridos actualizados y encontrar alternativas de viaje.
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