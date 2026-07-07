Transmilenio anuncia cambios en rutas clave: así queda la operación

Estación Ricaurte que integra el corredor de la NQS o Carrera 30 que no cuenta con puertas anti colados Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Transmilenio puso en marcha una serie de cambios en su operación. El más importante corresponde a la Ruta Fácil 6, que ahora termina su recorrido en la estación Calle 76 y ya no presta servicio más allá de ese punto.

A partir de este ajuste, la ruta inicia su recorrido en el Portal 80 y finaliza en Calle 76, por lo que deja de prestar servicio hacia las estaciones ubicadas después de ese punto, incluida Universidades–CityU.

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Para que los usuarios continúen teniendo una conexión directa con Universidades–CityU, Transmilenio amplió los días y horarios de operación de los servicios D24 y J24, que ahora funcionarán así:

Lunes a sábado: 4:30 a. m. a 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Estas serán las estaciones de la Ruta Fácil 6

Con el nuevo recorrido, la Ruta Fácil 6 únicamente prestará servicio en:

Portal 80

Quirigua

Carrera 90

Avenida Cali

Granja – Carrera 77

Minuto de Dios

Boyacá

Ferias

Avenida 68

Carrera 53

Carrera 47

Escuela Militar

Polo – Fincomercio

Calle 76

También habrá cambios dentro de dos estaciones

Transmilenio informó, además, una redistribución de algunos servicios:

En Universidades–CityU , la Ruta 1 operará desde el vagón 1 .

En la estación Flores, la Ruta A61 funcionará desde el vagón 2, mientras que la Ruta H20 operará desde el vagón 1.

La empresa recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y consultar la TransMiApp, donde podrán verificar el estado de las rutas en tiempo real, conocer los recorridos actualizados y encontrar alternativas de viaje.

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