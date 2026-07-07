Judicializan a mujer señalada de causar la muerte de su pareja tras una discusión en Kennedy

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 28 de junio en una vivienda de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

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La Fiscalía judicializó a Angie Karina Ruiz Hernández, señalada de causar la muerte de su compañero sentimental, en hechos registrados el pasado 28 de junio, en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, ese día, en la madrugada, la pareja sostuvo una discusión que, según la evidencia recopilada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), estuvo precedida por agresiones verbales recíprocas. En ese contexto, la procesada, al parecer, tomó un arma cortopunzante y lesionó a la víctima en el tórax y en uno de sus brazos.

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Aunque el hombre logró salir del apartamento para pedir ayuda, la Policía lo encontró gravemente herido, en las zonas comunes del conjunto residencial. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas después, debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía indicó que la mujer fue capturada en flagrancia y entregó voluntariamente el arma que, presuntamente, habría utilizado en la agresión. Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado.

La procesada no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

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