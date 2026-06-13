Transmilenio cierra estación de Puente Aranda por la muerte de un usuario

El hombre habría fallecido por causas naturales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Sobre las once de la mañana de este sábado, Transmilenio reportó el cierre de la estación Puente Aranda, ubicada en la troncal de la calle 13.

De acuerdo con información entregada por la Policía Nacional, en el lugar falleció un hombre de 58 años por causas naturales, luego de haber sido atendido por personal de emergencia.

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A esta hora, Policía Judicial acordonó la zona y adelanta las labores de criminalística correspondientes.

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