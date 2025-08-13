No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Transmilenio habilitará el sábado nueva estación temporal en Calle 57 con Caracas

La estación de la calle 57 abrirá el 16 de agosto. Es la segunda provisional que se habilita para avanzar en la construcción del viaducto del Metro.

Redacción Bogotá
13 de agosto de 2025 - 06:41 p. m.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
A la puesta en marcha de la estación temporal de Transmilenio de la calle 34, en la av. Caracas, por cuenta de las obras del metro en ese corredor, se sumó la apertura de la segunda de estas infraestructuras en la calle 57.

La estación temporal estará ubicada en la av. Caracas, entre calles 57 y 59, habilitando el acceso por el costado sur de la calle 57 y por el costado norte de la calle 59.

Las estaciones temporales son estructuras metálicas que replican, en funcionalidad y diseño, a las estaciones actuales y son ensambladas con estructuras desmontadas anteriormente, las cuales estarán operativas únicamente mientras las estaciones definitivas son instaladas.

Lo anterior, con el fin de mitigar el impacto de las obras en el funcionamiento normal del sistema de transporte público.

Al igual que una estación de TransMilenio definitiva, las estaciones temporales tendrán puntos de parada para los buses, torniquetes, taquillas, acceso para personas con movilidad reducida y toda la señalización necesaria para orientar a los usuarios.

Sin embargo, la gran diferencia es que en el interior de los vagones se podrán observar algunas columnas del viaducto, lo cual no representa ningún riesgo, insiste la empresa Metro y Transmilenio, ya que se tratan de estructuras completamente seguras.

¿Qué otras estaciones temporales habrá?

En total serán seis estaciones temporales de TransMilenio las que se irán habilitando en los próximos meses, de acuerdo al avance de las obras en la Av. Caracas.

Las mismas estarán ubicadas en la calle 34 (habilitada desde junio), calle 39, Marly, calle 57, Flores y calle 76, unos metros más al norte o sur de las existentes, mientras se construyen las estaciones definitivas debajo del viaducto.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

