Transmilenio subiría más de lo previsto: pasaje quedaría en COP 3.550 por alza del mínimo

Antes de iniciar el año en forma, en Bogotá continúan los movimientos presupuestales, siendo Transmilenio la mayor preocupación debido al billonario déficit y aumento de costos operativos. La ciudad se preparaba para un aumento del pasaje de COP 250, pero un nuevo proyecto de resolución, lo elevó a COP 350, teniendo en cuenta los recientes anuncios del aumento del salario mínimo. Esto dice el documento.

El proyecto fue publicado en las páginas oficiales de la Alcaldía. Titula el documento: “Por medio del cual se fija la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, se modifica el Decreto Único del Sector Movilidad No. 652 de 2025 y se dictan otras disposiciones.”.

En el texto, se decreta, en el artículo 475, que, la tarifa plena para el SITP quedará en COP 3.550 para 2026, tanto en el componente troncal como zonal. Esto, según argumentan en el documento, responde principalmente al incremento sostenido de los costos del sistema, entre ellos el alza del salario mínimo, los precios de los combustibles, la inflación y los costos de operación y mantenimiento.

Según el estudio técnico y financiero presentado por Transmilenio y evaluado por la Secretaría de Movilidad, el ajuste de COP 350 por viaje busca mitigar el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y garantizar la sostenibilidad del sistema sin trasladar una mayor carga al presupuesto distrital. Aunque el Distrito continuará cubriendo una parte significativa del costo real del pasaje, la administración argumenta que no actualizar la tarifa profundizaría el desbalance financiero y pondría en riesgo la operación del sistema en 2026.

TransMiPass mantiene precios: pasaje quedaría en COP 2.400

Mientras el pasaje individual subirá de manera inminente, el artículo 4. de la resolución (que modificar el artículo 478 del Decreto Distrital 652 de 2025) permitirá a los usuarios el acceso al SITP con una recarga mensual de COP 160.000, que corresponderá hasta sesenta y cinco (65) validaciones al mes, con lo cual, cada pasaje quedaría a COP 2.400. No obstante, es recomendable revisar las reglas del TrasnMipass están fijadas por Trasnmilenio.

Una de las reglas es que el sistema de abonos TransMiPass no incluye la posibilidad de transbordo establecida en el artículo 476 del presente proyecto de decreto.

Aunque el aumento del pasaje de Transmilenio a COP 3.550 para 2026 obedece principalmente al incremento de los costos operativos del sistema, impulsado por variables macroeconómicas como el alza del salario mínimo, son los usuarios quienes sentirán este otro impacto en el bolsillo.

