Tras denuncia de acoso laboral, renunció asesora de la alcaldía de Ciudad Bolívar

La asesora jurídica de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, María del Rosario Valderruten, fue denunciada por subalternos por maltrato laboras, acoso y amenazas de terminación de contrato sin causa alguna. Foto: Archivo particular

La situación fue revelada por el concejal Daniel Briceño en medio de una sesión ordinaria que se llevó a cabo la mañana de este jueves 25 de abril en el cabildo distrital. Durante la jornada, el concejal del Centro Democrático dio a conocer una grabación en la cual se escucha a Valderruten amenazar, insultar y acosar a otras contratistas de la alcaldía de Ciudad Bolívar, al parecer por no acompañarla durante una noche de rumba. La mujer incluso las amenaza y les notifica que va a hacer lo posible para que sus contratos no sean prorrogados.

Le puede interesar: Cuerpo de bomberos para la Sabana Centro: proponen unificar 11 municipios

Según se puede apreciar en la grabación revelada por el concejal, la mujer, quien incluso acepta que “tiene tragos en la cabeza”, la emprende contra otras dos contratistas, al parecer porque no se quedaron de rumba con ella.

“Ustedes no son leales, perdónenme que les diga, pero ustedes son una porquería. Lo digo así y no me voy a retractar de nada. Ustedes podían quedarse con nosotros, yo rechacé una invitación de mi pareja por estar con ustedes y ustedes salieron corriendo porque tenían otros compromisos. No quiero saber nunca más de ustedes. Y por mí, y voy a hacer todo para que el contrato de ustedes no sea prorrogado, porque ustedes no tienen compromiso con nadie”, se escucha decir a Valderruten en la grabación.

Pero eso no es todo. Además de la grabación, el concejal Briceño publicó una carta dirigida a la Secretaría de Gobierno, la alcaldía Mayor, la Procuraduría, la Personería y la Contraloría, firmada por contratistas de la alcaldía de Ciudad Bolívar, en donde se exponen otra serie de irregularidades y de quejas por malos tratos, violencia y acosos contra funcionarios y contratistas.

Por ejemplo, se señala que la mujer abusa de la posición de poder que ostenta, profiriendo, reiteradamente, amenazas en contra de varios subalternos a quienes les advierte que su continuidad en la entidad corre peligro si no acceden a actividades extracontractuales, como ir a tomar o salir de rumba.

Los firmantes de la misiva también le solicitan al Distrito que se investigue la contratación de la hija de Valderruten por la comisión de un posible tráfico de influencias. Aseguran que la hija de la funcionaria pasaba cuentas de cobro sin cumplir con las obligaciones descritas en su contrato.

Por otro lado, el uso de vehículos de la alcaldía para uso personal y familiar de Valderruten es otra de las aristas que se desprenden tras la denuncia por acoso y maltrato laboral. Se asegura en el documento que los funcionarios de la alcaldía de Ciudad Bolívar no tienen acceso a los vehículos de la entidad porque los que hay “están ocupados por esta señora y su familia, a quienes llevan a citas médicas, a hacer mercado. Esto además del abuso que cometía contra los conductores, como por ejemplo hacer que llevaran y recogieran al parque a su nieto o llevarlo a cine, además de salir a fiestas y poner a esperar a los conductores para que la recojan borracha hasta altas horas de la noche”, según se lee en el documento.

“Le exigí hoy al gobierno Distrital sacar inmediatamente a esta persona de la Administración Distrital y tomar el control sobre las alcaldías locales que en su gran mayoría siguen dominadas por Claudia López y su gente”, señaló Briceño en su cuenta de X.

¿Qué dice la alcaldía de Ciudad Bolívar?

Frente a los hechos denunciados, la alcaldía de la localidad 19 de la ciudad, emitió un comunicado en donde informa que:

*Sobre anteriores denuncias en las que estaría implicada la misma contratista, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ha dado respuesta de estas quejas a las entidades competentes sin que a la fecha se haya notificado de alguna determinación sancionatoria.

Una vez conocidos los hechos expuestos, la contratista, quien se desempeñaba como profesional especializada para temas relacionados a la Gestión Policiva, determinó dar por finalizada su vinculación contractual con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la cual fue aceptada.

Se espera que con la denuncia de Valderruten, las irregularidades denunciadas por sus antiguos subalternos, sean investigadas a fondo y la exfuncionaria sea sancionada como corresponde.

Lea también: Veeduría pide regular vehículos híbridos y eléctricos ante aumento de usuarios en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.