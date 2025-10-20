Tras persecución, caen tres sujetos con cargamento de celulares y datáfonos robados

La mercancía, compuesta por celulares y datáfonos, está avaluada en cerca de 100 millones de pesos. Foto: Mebog

Una persecución en el centro de Bogotá terminó con la captura de tres hombres que transportaban en un taxi un cargamento de equipos tecnológicos presuntamente robados. La mercancía, compuesta por celulares y datáfonos, está avaluada en cerca de 100 millones de pesos.

El operativo se llevó a cabo en el sector de La Favorita,en la localidad de Los Mártires, luego de que la Policía recibiera un reporte sobre el hurto de dispositivos móviles. Gracias a un sistema de rastreo satelital, las autoridades lograron ubicar el vehículo y desplegar un plan de búsqueda en la zona.

Durante las labores de patrullaje, los uniformados identificaron el taxi sospechoso. Según el reporte, los ocupantes intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron alcanzados y detenidos pocos metros más adelante.

En el procedimiento fueron recuperados 50 teléfonos celulares, 89 datáfonos y un dispositivo GPS. Además de la mercancía, que habría sido robada momentos antes, la Policía incautó un arma de fuego tipo pistola e inmovilizó el vehículo en el que se transportaban los elementos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de hurto. Según las autoridades, los tres hombres tienen antecedentes judiciales por delitos como hurto, lesiones personales y estafa.

La zona de Los Mártires, donde ocurrió la detención, ha sido objeto de intervenciones recientes para contener los delitos contra el comercio. De acuerdo con datos oficiales, en lo corrido de 2025 se ha registrado una reducción del 67 % en los casos de hurto a establecimientos comerciales, con 496 denuncias menos frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras globales de la Secretaría de Seguridad señalan que, con corte en agosto, las cifras de hurto a comercio pasaron de 7.788 casos en 2024 a 6.270 en 2025, es decir, un 19% menos. Además, de acuerdo con la entidad, en 17 localidades han logrado reducir as cifras de hurtos a comerciantes, excepto en Tunjuelito y Teusaquillo.

