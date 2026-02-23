Tras recibir tres comparendos, motociclista quemó su moto y la arrojó a un caño en Bogotá

Tras recibir tres comparendos en un control vial, un motociclista decidió incendiar su moto en el sur de Bogotá. Foto: Archivo particular

Una escena inusual quedó registrada en la mañana de este lunes 23 de febrero, durante un operativo de control vial en Bogotá. En medio de un operativo de control adelantado por la Secretaría de Movilidad, en la carrera 30 con calle 12 sur, un hombre arrojó su motocicleta a un caño y le prendió fuego luego de que le impusieran tres comparendos: uno por movilizarse sobre el andén, otro por no portar licencia de conducción y un tercero por desacato a la autoridad.

Aunque el vehículo quedó destruido, las autoridades recordaron que las multas continúan vigentes, ya que las sanciones están asociadas a la cédula del infractor y no al estado del automotor.

Controles reforzados a motos en espacios peatonales

La Secretaría Distrital de Movilidad ha reiterado que circular por andenes, ciclorrutas o zonas verdes constituye una infracción grave, pues pone en riesgo a peatones y ciclistas.

En 2025 se realizaron más de 1.400 operativos enfocados en este tipo de conductas, que dejaron más de 17.600 comparendos. En lo corrido de 2026, ya se han impuesto más de 3.300 sanciones, lo que representa un aumento del 84 % frente al mismo periodo del año anterior.

Estos controles se concentran especialmente en zonas de alta circulación peatonal y buscan reducir accidentes y recuperar el orden en el espacio público.

¿Qué hacer ante un operativo de tránsito en Bogotá?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y actuar con responsabilidad durante un control vial. Estas son algunas claves:

Detenerse de forma segura: usar las direccionales y estacionarse sin bloquear la vía.

Verificar la identificación: los agentes deben portar uniforme y carné visible.

Presentar documentos: licencia, tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico-mecánica.

Grabar el procedimiento: está permitido, siempre que no se obstaculice el operativo.

Conducir sin licencia, transitar por zonas prohibidas o desacatar a la autoridad puede derivar en sanciones más severas e inmovilización del vehículo.

Un llamado a la corresponsabilidad

Desde la Secretaría de Movilidad insistieron en que el objetivo de estos operativos no es solo sancionar, sino proteger la vida y garantizar una movilidad segura.

“El respeto por las normas es una responsabilidad compartida. Los peatones son los actores más vulnerables en la vía”, señaló la entidad.

El caso del motociclista, que prefirió destruir su vehículo antes que asumir las sanciones, reabrió el debate sobre la cultura vial y el manejo de conflictos durante los controles en las calles de la ciudad.

