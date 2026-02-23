Se recupera vendedor de tintos, a quien habitante de calle le pegó varillazo en la cabeza

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente al responsable. Foto: Archivo particular

Un vendedor informal resultó gravemente herido luego de que un habitante de calle le pegó un varillazo en la cabeza. El hecho ocurrió en la mañana del 20 de febrero, en el barrio El Paraíso, de la localidad de Ciudad Bolívar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y ha generado preocupación entre los habitantes del sector.

Según la información conocida, el presunto agresor sería un habitante de calle que, por razones que aún no han sido esclarecidas, se acercó al comerciante y lo golpeó de manera violenta, mientras este se encontraba trabajando.

En los videos, que circulan en redes sociales, se observa el momento en el que el hombre ataca al vendedor con el objeto contundente, provocándole una herida en la cabeza que estuvo a punto de costarle la vida.

Tras la agresión, vecinos del sector auxiliaron a la víctima y alertaron a los organismos de emergencia, que lo trasladaron a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente al responsable. También se evalúa el material audiovisual como parte de las pruebas del caso.

