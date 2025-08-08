Tres capturados tras robar a conductor de vehículo de aplicación en La Calera

La víctima señaló que, tras dejar a los tres pasajeros en el punto convenido, lo encañonaron y lo obligaron a entregar las llaves del vehículo. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noche del jueves 7 de agosto, autoridades de la localidad de Chapinero confirmaron la captura de tres personas que solicitaron un servicio en una aplicación de transporte con el objetivo de amedrentar al conductor y robar el vehículo.

Le puede interesar: La violencia que opacó una noche de concierto en el Movistar Arena

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres y la mujer involucrados solicitaron un servicio con destino a una zona apartada del municipio de La Calera, ubicado en el borde oriental de la capital.

Señala la víctima que, una vez llegó al sitio indicado, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a descender del vehículo y entregar las llaves. Acto seguido, emprendieron la huida y lo dejaron abandonado a su suerte.

Después de varios minutos, el conductor logró comunicarse y dio aviso inmediato a las autoridades. Una vez conocieron las características del vehículo, uniformados de la localidad de Chapinero desplegaron un plan candado en las vías de acceso al municipio que los ladrones podrían usar como rutas de escape. Finalmente, el vehículo fue ubicado mientras transitaba por la carrera Séptima.

Durante los registros, los uniformados hallaron un arma de fuego con cargador y municiones. Minutos después, la víctima llegó al lugar, reconoció a los implicados que lo habían amenazado y obligado a entregar el carro, e instauró la denuncia correspondiente. Las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía para que respondan por los delitos de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en lo corrido de 2025 se han capturado más de 22.400 personas por distintos delitos y se ha logrado recuperar un total de 668 vehículos.

En Bogotá, según la Secretaría de Seguridad, el hurto de automotores ha tenido un importante descenso en 2025. Con corte en el mes de junio, se reportaron 1.447 casos, cifra que, comparada con los 2.575 casos del mismo periodo de 2024, advierte un descenso del 42%.

“Una de las consecuencias de que este servicio no esté regulado es que las APP toman medidas de seguridad de manera voluntaria. Por ejemplo, ofrecen seguros que cubren siniestros para usuarios y conductores durante el viaje o medidas de identificación para conductores y pasajeros, pero no son medidas obligatorias, por un marco normativo promovido por el Estado. Mientras esa condición siga, no se podrá avanzar en una normativa especial que, seguramente, ayudaría a mitigar los casos de hurto”, señaló, José Daniel López, presidente de Alianza Inn, gremio que reúne a las APP de transporte, respecto a la situación de seguridad de conductres y usuarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.