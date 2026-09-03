Último plazo para pagar por cuotas el impuesto de vehículos: vence el 4 de septiembre

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A los conductores que eligieron dividir el impuesto de vehículos de 2026 en dos cuotas se les acaba el tiempo. Este viernes 4 de septiembre vence el plazo para pagar la segunda y última cuota del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) en Bogotá.

Este año, 5.155 vehículos se acogieron a esta modalidad, habilitada por primera vez para este impuesto en la capital. El mecanismo permitió repartir el valor total en dos pagos sin intereses, siempre que se cumplieran las fechas establecidas.

“Quienes eligieron pagar el impuesto por cuotas están próximos a completar su obligación. La invitación es a realizar oportunamente esta segunda y última cuota”, señaló Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá.

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¿Cómo pagar la última cuota?

Los contribuyentes deben ingresar directamente a la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, entrar a la Oficina Virtual con sus datos y buscar la opción “Obligaciones pendientes”.

Allí podrán descargar el cupón correspondiente a la segunda cuota. Una vez generado, el pago puede hacerse en línea o imprimiendo el recibo para cancelarlo en una entidad financiera autorizada.

La Secretaría hizo especial énfasis en utilizar únicamente sus canales oficiales. Hacienda no envía enlaces de pago por WhatsApp, mensajes de texto ni redes sociales, por lo que recomienda escribir directamente la dirección de su página en el navegador para evitar posibles fraudes.

Bogotá ya recaudó $1,54 billones por este impuesto

Con corte al 28 de agosto, el Distrito había recibido COP 1,54 billones por impuesto de vehículos, equivalente al 90 % de la meta de $1,7 billones prevista para 2026.

En Bogotá hay 2.409.157 vehículos obligados a declarar y pagar este tributo, entre ellos 278.162 motocicletas.

Así las cosas, quienes escogieron el pago por cuotas tienen hasta este viernes para ponerse al día y cerrar su obligación tributaria de 2026.

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