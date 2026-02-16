Últimos días para inscribirse en megaferia de Empleo en Bogotá que ofrece 17 mil vacantes

Feria de empleabilidad realizado en el Movistar Arena de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Quedan pocos días para inscribirse en la Megaferia de Empleo más grande del año en Bogotá, una jornada gratuita que reunirá más de 17.000 vacantes y procesos de selección en un mismo espacio. El evento se realizará este jueves 19 de febrero en Corferias, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La feria contará con la participación de más de 160 empresas de sectores como comercio, construcción, finanzas, logística, manufactura, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información e industrias creativas. Las personas interesadas en asistir deben registrarse previamente a través del portal de la Secretaría de Desarrollo Económico, requisito indispensable para ingresar al evento.

Si está interesado puede acceder al formulario de inscripción a través de este enlace.

Una de las particularidades de esta jornada es que varias empresas no solo recibirán hojas de vida, sino que adelantarán procesos de selección en el lugar. En total, 14 compañías realizarán entrevistas, pruebas psicotécnicas y técnicas, e incluso verificación de antecedentes, lo que permitirá a algunos aspirantes avanzar directamente a las etapas finales de contratación. Otras 147 empresas llevarán a cabo preselecciones básicas y programarán entrevistas posteriores.

La oferta laboral incluye vacantes dirigidas a poblaciones que suelen enfrentar mayores barreras de acceso al empleo. Hay oportunidades específicas para personas mayores de 50 años, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, en distintos niveles de formación y experiencia.

Además de la intermediación laboral, la Megaferia tendrá un componente académico enfocado en empleabilidad, con charlas sobre cómo mejorar el perfil laboral, aumentar la visibilidad ante los empleadores y entender el contexto actual del mercado de trabajo.

De manera paralela, entre el 16 y el 21 de febrero estarán disponibles más de 2.700 vacantes adicionales en la plataforma del Servicio Público de Empleo, con oportunidades para personas con educación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, así como para perfiles con estudios de posgrado.

Durante esta semana también operará una unidad móvil de empleo en distintos puntos de la ciudad, que brindará orientación laboral y apoyo para el registro de hojas de vida.

El jueves 19 de febrero este servicio estará disponible dentro de Corferias como complemento a la Megaferia.

La recomendación para quienes buscan trabajo es llegar con la inscripción previa, documento de identidad y varias copias de la hoja de vida, para aprovechar una jornada que concentrará en pocas horas una amplia oferta de oportunidades laborales en la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.