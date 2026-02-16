Violador serial acepta cargos por feminicidio y abusos sexuales en Ciudad Bolívar

La Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. La aceptación de cargos fue registrada como libre y voluntaria y deja al procesado a la espera de que, en marzo, un juez penal de conocimiento emita el sentido del fallo. Foto: Fiscalía

La aceptación de cargos de Kardyn Daniel Montilla Baquero cerró una de las audiencias clave en un proceso judicial que expone una cadena de violencias sistemáticas contra mujeres en el sur de Bogotá. El hombre, señalado de captar víctimas mediante falsas ofertas laborales, admitió su responsabilidad en ocho hechos delictivos, entre ellos un feminicidio ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Montilla Baquero, conocido como el “monstruo de Ciudad Bolívar” por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. La aceptación de cargos fue registrada como libre y voluntaria y deja al procesado a la espera de que, en marzo, un juez penal de conocimiento emita el sentido del fallo.

El crimen

El caso más grave corresponde al asesinato de Catalina Leyva, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de noviembre de 2024 en una zona boscosa de Ciudad Bolívar. Según la investigación, la joven de 24 años fue citada con la promesa de un trabajo como modelo en un predio del barrio Perdomo de la mencionada localidad. En lugar de una entrevista laboral, habría sido conducida a un área apartada, donde fue agredida sexualmente, golpeada y finalmente asfixiada.

La Fiscalía sostiene que este crimen permitió visibilizar un patrón que ya se había repetido durante meses. Entre abril y diciembre de 2024, al menos siete mujeres más habrían sido contactadas bajo la misma modalidad: supuestas ofertas de empleo con pagos de hasta cuatro millones de pesos. De acuerdo con el expediente, todas fueron llevadas a zonas despobladas, abusadas sexualmente, golpeadas, despojadas de sus pertenencias y extorsionadas; algunas quedaron abandonadas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La reconstrucción del caso tuvo un punto de quiebre en el celular de la última víctima. Una fotografía enviada antes de su muerte permitió a los investigadores del CTI identificar al hombre que la había citado. A partir de ese indicio se activó una búsqueda que derivó en la captura de Montilla Baquero cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo.

Con el avance del proceso, otras mujeres comenzaron a denunciar hechos similares. Al menos doce víctimas sobrevivientes reconocieron públicamente los ataques y aportaron testimonios que reforzaron la hipótesis de una conducta reiterada. A partir de estos relatos, los investigadores no descartan que el número real de mujeres afectadas sea mucho mayor. La Fiscalía estima que el acusado podría haber abusado y extorsionado a cerca de 50 mujeres, presuntamente con la colaboración de su pareja sentimental, quien también fue capturada.

Mientras permanece privado de la libertad, el expediente judicial continúa creciendo. La Fiscalía anunció que en los próximos días formulará nuevas acusaciones por al menos otros ocho hechos relacionados con delitos sexuales, lo que podría ampliar de forma sustancial el alcance penal del caso. Más allá del fallo que se espera en marzo, el proceso deja al descubierto un esquema de violencia sostenida que operó durante meses bajo el amparo del engaño y el silencio.

