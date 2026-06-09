Últimos días para pagar el impuesto vehicular por cuotas en Bogotá: así puede inscribirse

Más de 1,2 millones de propietarios de vehículos aún pueden acogerse al nuevo sistema de pago por cuotas. Foto: redes

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Los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá tienen plazo hasta este viernes 12 de junio para acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), una nueva modalidad que permite pagar el impuesto vehicular de 2026 en dos cuotas y sin generar intereses.

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La medida, implementada por primera vez en la ciudad, busca facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria y ofrecer una alternativa más flexible para quienes aún no han realizado el pago.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, 1.247.460 propietarios de vehículos todavía pueden acceder a este beneficio. Con corte al 1 de junio, 11.460 contribuyentes ya se habían acogido al sistema.

“El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas para vehículos es una nueva facilidad que ponemos al servicio de la ciudadanía para que más contribuyentes puedan cumplir de manera organizada, sencilla y segura”, señaló Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá.

¿Cómo acceder al pago por cuotas?

Los interesados deberán realizar el trámite únicamente a través de la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Para hacerlo deben:

Ingresar a la Oficina Virtual de Hacienda Bogotá Seleccionar la opción “Contribuyente”. Ingresar a “Declaraciones”. Elegir “Generar declaración”. Seleccionar el año gravable 2026. Marcar la opción SPAC. Presentar la declaración antes del 12 de junio.

La entidad recordó que esta modalidad solo estará disponible para quienes se inscriban dentro del plazo establecido.

Fechas de pago

Quienes se acojan al SPAC deberán cancelar el impuesto en dos pagos:

Primera cuota: 3 de julio de 2026.

Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

La Secretaría de Hacienda aclaró que esta alternativa no genera intereses adicionales siempre que ambas cuotas sean pagadas dentro de las fechas fijadas.

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También puede hacer un aporte voluntario

Al momento de generar la declaración, los contribuyentes tienen la posibilidad de realizar un aporte voluntario equivalente al 10 % del valor del impuesto.

Según la entidad, más de 11.000 propietarios de vehículos ya han realizado este aporte, que supera los COP 682 millones y busca apoyar la financiación de obras, servicios y programas para la ciudad.

¿Dónde se puede pagar?

El pago puede realizarse de manera virtual a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda o de forma presencial en los puntos especializados ubicados en:

Calle 114 con avenida 19.

Plaza de las Américas.

SuperCADE CAD.

En estos lugares también es posible realizar pagos en efectivo, con tarjeta débito o con tarjetas de crédito Visa y MasterCard, incluso para obligaciones de años anteriores.

Hacienda alerta sobre posibles fraudes

La Secretaría de Hacienda hizo un llamado a los ciudadanos para realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales y evitar ingresar mediante enlaces enviados por terceros.

La entidad recordó que no envía links de pago por WhatsApp, mensajes de texto, redes sociales o correos electrónicos no verificados, ni solicita claves bancarias, contraseñas o códigos de seguridad.

Por esta razón, recomendó ingresar directamente a la página oficial de la entidad y verificar siempre la autenticidad de los canales antes de efectuar cualquier pago.

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