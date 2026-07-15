Un disparo en la primera cita o feminicidio en el trabajo: la cruda realidad de las mujeres

Alejandra fue víctima de un intento de feminicidio en Suba. Como ella, más de 500 mujeres están en riesgo grave.
Foto: Jonathan Bejarano
Alejandra Vergara, de 25 años, está viva por una suerte de milagro, pero su rostro nunca volverá a ser el mismo. Postrada en una cama relató cómo en la primera cita sobrevivió al ataque de un hombre, que llevaba tiempo invitándola a salir. Durante el encuentro, el sujeto habría sacado un arma de fuego y le dijo: “esto es lo que le va a pasar si yo la veo con otro hombre”, antes de dispararle en la cara.
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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