Un disparo en la primera cita o feminicidio en el trabajo: la cruda realidad de las mujeres

Alejandra fue víctima de un intento de feminicidio en Suba. Como ella, más de 500 mujeres están en riesgo grave. Foto: Jonathan Bejarano

Alejandra Vergara, de 25 años, está viva por una suerte de milagro, pero su rostro nunca volverá a ser el mismo. Postrada en una cama relató cómo en la primera cita sobrevivió al ataque de un hombre, que llevaba tiempo invitándola a salir. Durante el encuentro, el sujeto habría sacado un arma de fuego y le dijo: “esto es lo que le va a pasar si yo la veo con otro hombre”, antes de dispararle en la cara.

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