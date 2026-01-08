Logo El Espectador
Un herido dejó voraz incendio en una fábrica de zapatos en el sur de Bogotá

La tarde de este miércoles Bomberos Bogotá rescataron a una persona en medio de una conflagración en el sur de la ciudad.

Redacción Bogotá
08 de enero de 2026 - 09:00 p. m.
Bomberos atendió emergencia en San Cristóbal.
Bomberos atendió emergencia en San Cristóbal.
Foto: Bomberos Bogotá
Una grave emergencia se reportó la tarde de este jueves 8 de enero en Bogotá, cuando ciudadanos del sector Olaya en Rafael Uribe Uribe alertaron del incendio en la Tv 29 con calle 28 sur. La conflagración fue controlada, pero el saldo fue de una persona herida.

Según Bomberos de Bogotá, durante la atención, se necesitó apoyo de los Equipos de Materiales Peligrosos y Técnico de Rescate para controlar el incendio estructural en una fábrica de zapatos, en la tv. 29 con cll. 28 sur.

“Se reportó una persona lesionada quien fue entregada a la Secretaría de Salud. También se activó el Equipo de Investigación de Incendios”, indicó la entidad.

Incendios, un dolor de cabeza en Bogotá

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá cerró 2025 con la atención de 41.286 atenciones, de las cuales 365 se registraron en los últimos tres días del año. Tan solo en la primeras semanas de este año, se registran 60 eventos registrados dentro del balance semanal presentado por la entidad. De estos, 32 fueron incendios estructurales, concentrados principalmente en zonas residenciales y comerciales, mientras que 24 correspondieron a incendios forestales.

Por localidades, Ciudad Bolívar aparece como uno de los puntos más críticos, al registrar 12 incendios, lo que confirma su vulnerabilidad frente a este tipo de emergencias, tanto en zonas urbanas como de la periferia.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
