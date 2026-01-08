Video sacude el caso de Catia, mujer trans asesinada a golpes en Bogotá: buscan al atacante

Cámaras de seguridad captaron los últimos minutos de vida de Catia, joven trans. Foto: Archivo Particular

Casi una semana ha pasado desde que se conoció del asesinato de Catia, como fue identificada la mujer transgénero en un hecho ocurrido en la localidad de Engativá. Mientras las autoridades confirmaron que ninguna persona ha sido capturada, en particular el agresor que le causó muerte, se reveló un video que da cuenta de la sevicia con la que el atacante le arrebató la vida a la joven de 24 años en plena vía pública.

Las imágenes son explícitas y dan cuenta de una violencia extremada, razón por la cual evitamos difundirlas en este medio. Lo cierto es que las nuevas pruebas generaron nuevas reacciones, pues el agresor no ha sido capturado. Adicional, el caso revivió el debate sobre la violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá y el acceso a la justicia en los casos de violencia.

El video de la agresión fue captado por cámaras de seguridad de barrio Florida Blanca al occidente de la ciudad, la madrugada del viernes 2 de enero. Lo difundió Heidy Sánchez, concejala de Bogotá, quien, exigió celeridad en la investigación.

Antes de la publicación del video, las autoridades habían confirmado que un agresor había propinado unos golpes a la víctima, no obstante, el video muestra que el atacante no solo persiguió a la mujer trans por la cuadra, también la atacó reiteradamente con un objeto sin poder defenderse y estando inconsciente, la siguió golpeando. Segundos después, el atacante huyó, dejando a la joven tendida en el suelo.

“Catia, mujer #trans de 24 años, fue asesinada el 2 de enero en Engativá. Lo ocurrido es un crimen de odio que refleja la violencia sistemática que enfrentan las personas trans en nuestra sociedad. Nada justifica el silencio ni la indiferencia. Exigimos a la administración de Galán, a la Fiscalía y a la Policía, actuar con celeridad y rigor para identificar y judicializar a este criminal. La impunidad también mata”, dijo la cabildante.

¿Qué dijo la Policía de Bogotá?

El reporte de la Policía de Bogotá indicó que la agresión contra la mujer trans sucedió en la madrugada, cuando la víctima, en compañía de otra persona, se encontraban en un andén, justo al frente de un bar. El teniente Andrés Melenje, oficial de la Mebog, explicó que la central de radio supo del caso cuando fue informado de un cuerpo tendido en vía pública. “Nuestras patrullas de vigilancia acuden al lugar y efectivamente encuentran un cuerpo sin vida. Los testigos del lugar manifestaron que se encontraban dos personas departiendo en vía pública y otras dos que se encontraban en una motocicleta”.

Quienes observaron el hecho, detallaron además cómo uno de los sujetos de la moto golpeó a la mujer en repetidas ocasiones con un elemento contundente. Mientras la Policía se limitó a reportar que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quedó a cargo del levantamiento y las primeras indagaciones para identificar a la víctima, diversas organizaciones sociales alzaron la voz e identificaron formalmente a la joven.

Caribe Afirmativo, organización que promueve el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia, no solo lamentó lo ocurrido e instó a las autoridades a buscar a los culpables, también dio a conocer que el caso no fue el único que se ha reportado a inicios de 2026. “En una estación de Policía del barrio Altavista, una persona trans fue agredida con aceite y aerosol dentro de una celda de detención por otras privadas de la libertad durante una riña”.

Panorama

Según el informe de 2025 del Observatorio Colombia Diversa, organización que desde hace más de dos décadas documenta los homicidios y otras formas de violencia contra personas LGBTIQ+, la falta de información es una de las características del análisis de los riesgos reales. Este patrón incluso se evidencia en las cifras: el 67,5 % de los hechos no cuentan con identificación clara del agresor, mientras que solo una quinta parte logra establecer algún tipo de responsabilidad directa.

Por otro lado, las cifras institucionales muestran que la violencia y la discriminación contra personas LGBTIQ+ continúan siendo una problemática persistente en Bogotá. En el primer semestre de 2025, la Secretaría de la Mujer atendió 686 personas por casos relacionados con violencia o discriminación. De ese total, 62 correspondieron a mujeres trans, 16 a hombres trans y 10 a personas no binarias, mientras que 382 fueron mujeres bisexuales y 216 mujeres lesbianas, lo que evidencia un volumen significativo de atenciones a mujeres de población LGBTIQ+, con una presencia relevante de comunidad trans.

