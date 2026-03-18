¿Un robo?: video revela el momento del ataque contra Néstor Harry, funcionario del Acueducto

Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque contra el funcionario público. Foto: Archivo Particular

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En medio de la conmoción que suscitó el asesinato de Néstor Harry Acosta Leal, funcionario del Acueducto de Bogotá, se conocieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad que arrojan luces sobre lo que ocurrió la tarde del lunes 16 de marzo en Salitre.

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Si bien al principio se habló se sicariato, los videos difundidos del momento del ataque corroboran los testimonios de los testigos: la víctima estaba esperando un bus del Sitp, cuando un sujeto de blanco se le acercó. En seguida se observa un forcejeo entre ellos antes de que el delincuente accione un arma en contra del trabajador.

Luego de dispararle, el sujeto de blanco huye hacia una motocicleta que lo estaba esperando, mientras la víctima quedó tendido en el suelo. El caso vuelve a ensombrecer el panorama de seguridad en la capital.

Mientras avanzan las investigaciones para dar con los atacantes, sigue el debate por la seguridad. Por ejemplo, el concejal Leandro Castellanos, uno de los que conoció y compartió el video, indicó que, “lo ocurrido en el sector del Salitre fue un hurto: un contratista del Acueducto fue atacado y, al parecer, por resistirse, le dispararon causándole la muerte en vía pública”.

El mismo alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que la situación es compleja. “Bogotá es una ciudad en la que históricamente se presentan un promedio de 500 hurtos al año, nosotros tenemos la capacidad de apoyar a la policía dándole herramientas (vehículos y comunicaciones), infortunadamente, a pesar de esos esfuerzos siguen ocurriendo hechos graves”, dijo el mandatario en Noticias Caracol.

🚨 No fue un sicariato.



Lo ocurrido ayer en el sector del Salitre fue un hurto: un contratista del @AcueductoBogota fue atacado y, al parecer, por resistirse, le dispararon causándole la muerte en vía pública.



La inseguridad en Bogotá está llegando a niveles inaceptables.… pic.twitter.com/k7brBsNQok — Leandro Castellanos (@leocaste22) March 17, 2026

En reacción a los hechos registrados la última semana, el alcalde volvió a mencionar los vacíos en el aparato judicial. Aseguró que muchos de los delitos de alto impacto son cometidos por delincuentes reincidentes y añadió que su Alcaldía avanza en la formulación de una reforma a la justicia.

Habló sobrino de Néstor Acosta

En Ciudad Salitre, familiares y compañeros de Néstor Harry Acosta se reunieron en un acto conmemorativo en memoria del hombre que dedicó más de 20 años al Acueducto de Bogotá. Con velas y rezos, se desarrolló la jornada.

“Era un gran hombre, esposo y padre”, indicó el sobrino de Acosta en medio de la velatón realizada la noche del martes. “Quisiera hacer un llamado a los colombianos porque tenemos que aprender el valor de la vida humana. Este país se merece algo mejor”.

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