Una estatua en Modelia abre distintas miradas sobre la memoria de Miguel Uribe Turbay

Estatua Miguel Uribe en el antiguo parque El Golfito. Foto: Archivo particular

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El antiguo parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, fue escenario de la inauguración de una estatua en memoria de Miguel Uribe Turbay el pasado 11 de agosto. El espacio fue elegido para recordar la trayectoria política del senador en el lugar donde ocurrió el atentado del 7 de junio de 2025.

La ceremonia reunió a familiares, líderes políticos y habitantes del sector. Durante el homenaje, el parque pasó a llevar el nombre del excandidato presidencial.

La instalación del monumento vinculó este punto de Modelia con la memoria política del senador. Su presencia generó diferentes opiniones entre los vecinos sobre el significado del homenaje y su relación con el barrio.

Para algunos residentes, el monumento representa una forma de mantener presente lo ocurrido en el sector y reconocer la importancia que tuvo Miguel Uribe Turbay para quienes lo conocieron. Otros habitantes consideran que su presencia representa un recuerdo personal y no necesariamente un elemento de la identidad del barrio.

Un habitante del sector, quien prefirió reservar su identidad, destacó el significado del homenaje para la familia y para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo o relacionarse con él de alguna manera: “Me parece que es un hecho muy significativo para él y para su familia más que todo, y para toda la comunidad que lo conoció”.

El habitante resaltó el vínculo entre el monumento y la comunidad. Su percepción relaciona la inauguración con el reconocimiento a una figura que tuvo presencia en la política de la ciudad y del país.

La ubicación del monumento fue otro de los aspectos que mencionó. Para él, conservar el lugar donde ocurrió el atentado permite mantener presente lo sucedido y los ideales que, según su percepción, defendía Uribe Turbay durante su trayectoria.

“Claro, porque aquí fue precisamente el punto donde lo mataron, donde lo agredieron y él murió después. Pero me parece que aquí queda mejor que en otra parte. Si quieren darle un tributo a un hombre que luchó por la libertad y la democracia, pues lo mejor es acá, en donde lo mataron”, dijo.

El parque El Golfito ahora conserva un significado particular para quienes transitan por la zona. La obra modificó la imagen habitual del lugar y abrió conversaciones entre los residentes sobre el espacio público y el valor de este tipo de homenajes.

Las opiniones de otros habitantes también marcaron diferencias frente al significado del monumento para el sector. Un residente de Modelia señaló que la estatua representa principalmente un recuerdo de Miguel Uribe Turbay, pero no necesariamente al barrio: “Es un recuerdo de él, más no representa nada para el barrio”, sentenció.

El residente diferenció el homenaje dedicado a Miguel Uribe Turbay del impacto que la obra puede tener dentro de la identidad de Modelia. Su percepción ubicó el valor del monumento en el reconocimiento al senador, sin atribuirle un cambio directo para la comunidad.

La ubicación del monumento en el parque también influyó en la opinión de otro residente, quien manifestó estar de acuerdo con que permaneciera en este lugar y lo relacionó con los últimos momentos de Uribe Turbay en el sector, especialmente con las palabras que dirigió a la comunidad antes del atentado. “Estoy de acuerdo con que el monumento esté en este lugar, porque fueron sus últimos momentos, sus últimas palabras dirigidas a la comunidad”, explicó.

El monumento también fue relacionado por algunos habitantes con la memoria de hechos que han marcado la historia política del país. Para una residente del sector, la escultura representa valores y recuerdos vinculados con episodios de violencia en Colombia.

Otra habitante, quien decidió reservar su identidad, consideró que la obra representa principios que deberían trascender las diferencias políticas. Su percepción vinculó el homenaje con otros episodios de violencia ocurridos en el país. “Todo esto representa la libertad, la historia, no olvidemos la historia y los valores”, afirmó la residente del barrio.

La residente también relacionó el homenaje con la muerte de Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado en 1989. Para ella, ambos casos permiten establecer una comparación por el impacto que tuvieron entre los ciudadanos colombianos.

La estatua quedó instalada como un nuevo elemento del sector de Modelia. Las opiniones recogidas muestran diferentes maneras de entender su presencia: como homenaje a Miguel Uribe Turbay, como recuerdo de lo ocurrido en el lugar o como un elemento cuya relación con la identidad del barrio aún genera distintas percepciones.

* CrossmediaLab de la UTadeo

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