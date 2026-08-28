Furgón que transportaba perros se volcó tras choque múltiple en Usaquén

Camíon que transportaba las mascotas tras el siniestro en el barrio Cedritos, de Usaquén. Foto: Redes Sociales

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Un choque entre un automóvil particular, una ruta escolar y un camión que transportaba perros provocó el volcamiento de este último durante la mañana del viernes 28 de agosto, en el barrio Cedritos, norte de Bogotá. Ninguna persona ni animal sufrió lesiones, según los reportes conocidos después de la emergencia.

El siniestro ocurrió hacia las 5:20 a. m. en la calle 146 con carrera 13, localidad de Usaquén. El impacto dejó atravesado sobre la calzada al furgón de la empresa Cultura Canina y generó el cierre total de la vía mientras las autoridades retiraban los vehículos.

Una testigo aseguró que dentro del camión viajaban aproximadamente doce perros y atribuyó el accidente a un supuesto exceso de velocidad. Sin embargo, esa versión todavía no ha sido confirmada por la Secretaría de Movilidad.

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Los perros fueron valorados por veterinarios

Cultura Canina confirmó que todos los animales fueron retirados del furgón, trasladados en otro vehículo y llevados a sus instalaciones para recibir una revisión veterinaria completa.

“Todos los perritos se encuentran muy bien, ilesos y sin ninguna novedad”, señaló la empresa al responder las preguntas de ciudadanos preocupados por el estado de los animales.

La compañía explicó que decidió realizar la valoración aunque los perros no presentaban lesiones visibles. Después de la revisión profesional, aseguró que ninguno sufrió heridas ni problemas derivados del impacto.

¿Qué pasó con los ocupantes de la ruta escolar?

Los primeros reportes indicaron que ninguna persona sufrió lesiones de gravedad. La Secretaría de Movilidad envió unidades del Grupo Guía y en el punto también hicieron presencia ambulancias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos estudiantes se encontraban dentro de la ruta escolar ni si alguno necesitó una valoración preventiva. Tampoco se conoce el colegio al que pertenece el vehículo.

La ruta sufrió daños materiales, al igual que el automóvil particular y el furgón. No se reportaron fallecidos ni traslados de emergencia a centros médicos.

Testigo denunció un posible exceso de velocidad

Testigos que presenciaron el siniestro afirmaron que el camión se movilizaba a una velocidad que le habría impedido al conductor controlar el vehículo después del primer impacto. Asimismo, otros reportes preliminares mencionaron un posible incumplimiento de una señal de pare.

Para determinarlo será necesario revisar las cámaras del sector, la posición final de los vehículos, las huellas sobre la calzada y las declaraciones de los involucrados. También deberá establecerse cuál fue el primer impacto dentro del choque múltiple.

Empresa afirma que activó su protocolo de emergencia

Cultura Canina señaló que sus protocolos se activaron inmediatamente después del accidente. Los perros fueron trasladados de manera segura a otro vehículo y posteriormente examinados por el equipo veterinario.

En su página institucional, la empresa ofrece transporte puerta a puerta para los animales que asisten a su guardería y colegio canino. También afirma que cuenta con una flota especializada, conductores capacitados y atención veterinaria permanente.

Las autoridades no han informado si abrirán una actuación administrativa contra alguno de los conductores ni si revisarán las condiciones técnicas utilizadas para transportar a los animales.

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