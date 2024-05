Plan de Desarrollo: se viene la votación de artículos y unificación de ponencias

Galán radicó el Plan de Desarrollo de su gobierno para entrar a debatirlo en el Concejo. Foto: Alcaldía de Bogotá

La discusión del proyecto de Plan Distrital de Desarrollo (PDD), que propuso el alcalde Carlos Fernando Galán, entra a una etapa crucial en la comisión primera del Concejo, la única que puede hacerle ajustes al documento. Luego de que los tres cabildantes ponentes (seleccionados por sorteo) presentaron sus ajustes por separado, la comisión se alista para votar el articulado, antes de llevar una versión final ante la plenaria.

La discusión del proyecto de Plan Distrital de Desarrollo (PDD), que propuso el alcalde Carlos Fernando Galán, entra a una etapa crucial en la comisión primera del Concejo, la única que puede hacerle ajustes al documento. Luego de que los tres cabildantes ponentes (seleccionados por sorteo) presentaron sus ajustes por separado, la comisión se alista para votar el articulado, antes de llevar una versión final ante la plenaria.

Más información sobre Bogotá: Plan de Desarrollo: los pros y los contras tras escudriñar los datos.

Los ponentes fueron Daniel Briceño (Centro Democrático), Clara Lucia Sandoval (Partido Liberal) y Julián Espinosa (Partido Verde). Si bien, los tres presentaron ponencias positivas, sus visiones tienen diferencias de fondo, especialmente sobre aspectos como la nueva carga tributaria que propone la administración y la idea de resucitar el proyecto vial ALO norte, que descartó el vigente Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Por mínimas que resulten las diferencias, son tan significativas, que derivó en tres ponencias distintas.

En el caso de la ALO, Briceño y Espinosa se oponen a que se incluya en el Plan de Desarrollo, visión que choca con la de Sandoval, que pide que se reviva. Sobre este punto, Espinosa, incluso, hizo una observación de índole jurídico, que se deberán discutir en los próximos días. Según el concejal, incluir la ALO norte implicaría modificar el POT, algo que no se podría hacer en este trámite. “Si uno quiere modificar el POT, no puede hacerlo a través del Plan de Desarrollo, pues la primera es una norma de mayor jerarquía. No podemos modificar las actuaciones estratégicas” afirmó el concejal.

Sobre el tema de impuestos, por ejemplo, los tres tienen conceptos diferentes. Mientras el concejal Espinosa está de acuerdo con los tres nuevos tributos, que servirían para financiar nuevos proyectos en la ciudad; Sandoval solo está de acuerdo con dos y pide modificar el tercero. Caso distinto a Briceño, quien rechaza los tres. Ante esto, El Espectador conoció que los tres impuestos que propuso la nueva administración tienen altas posibilidades de sobrevivir, pero con enmiendas.

No obstante, a pesar de las disonancias en torno al documento, los tres concejales ponentes han encontrado más aspectos positivos que negativos. Tanto es así que, conforme pudo conocer El Espectador, existe una mesa de diálogo conjunta para unificar las ponencias de cara a la discusión por artículos de los próximos días. “Tenemos un acuerdo sobre casi el 85 % del documento, entonces estamos hablando con los otros concejales para unificarlas ponencias alrededor de la mayor cantidad de puntos en común”, le contó el concejal Briceño a este diario. Las cosas que no logren conciliarse se someterán a la votación de los demás cabildantes.

Lo que viene para el PDD

EL PDD tiene una agenda apretada. La hoja de ruta, con todo y las modificaciones que se le hagan en la corporación, debe estar lista, a más tardar, el 30 de mayo. Ese es el plazo máximo para la adopción del documento, de acuerdo con la normativa Nacional y Distrital. Por consiguiente, las discusiones en los Comuneros deberán adquirir una nueva dinámica para lograr el objetivo. Por el momento, la presidenta de la Comisión del Plan, Sandra Forero, aprobó una prórroga de dos días para comenzar la discusión de los artículos.

Durante esta etapa, que abarcará las sesiones de los próximos cuatro días, los ponentes presentarán a la comisión un documento unificado con los puntos en los que están de acuerdo. Posteriormente, todos los concejales tendrán la oportunidad de realizar observaciones, uno a uno, que deberá analizar el gabinete distrital. Posterior a esta discusión, si no hay un recurso de recusación por delante, se espera que, para comienzos de la próxima semana, comience se lleve la nueva ponencia ante la plenaria en el Concejo.

Durante estas sesiones, que podrían transcurrir entre el martes 28 y el miércoles 29 de mayo, se decidirá si finalmente el proyecto de acuerdo del PDD es finalmente aprobado. De no ocurrir y si las discusiones no logran concretarse antes del 30, el alcalde tiene dos opciones: aprobar su plan por decreto su propuesta sin modificaciones o convocar a sesiones extraordinarias. No obstante, conforme al ambiente de aceptación que el PDD y la distribución de fuerzas en el Concejo, todo parece indicar que el Plan será aprobado sin mayores contratiempos, antes de la fecha límite.

No deje de leer en la sección: El suplicio de trancones y trabas de infraestructura en los accesos a Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.