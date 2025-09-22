Usaban apps de citas para drogar y robar a sus víctimas en Chapinero y Teusaquillo

La banda, conformada por tres hombres y tres mujeres, operaba en zonas de alta afluencia en las localidades de Chapinero y Teusaquillo, donde al menos diez personas terminaron en hospitales tras ser drogadas, golpeadas y despojadas de sus pertenencias. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante casi un año, una banda delincuencial operó en zonas de alta afluencia en las localidades de Chapinero y Teusaquillo, donde al menos diez personas terminaron en hospitales tras ser drogadas, golpeadas y despojadas de sus pertenencias. Esta semana, las autoridades capturaron a los ocho integrantes de este grupo criminal conocido como La 57.

Le puede interesar: Crece riesgo de trata infantil en Bogotá: investigar y prevenir, una tarea de todos

Su estrategia consistía en usar aplicaciones de citas para atraer hombres y citarlos en bares o zonas de fiesta, donde les ofrecían licor barato y servicios sexuales. Una vez las víctimas bajaban la guardia, les mezclaban bebidas con medicamentos usados en diagnósticos psiquiátricos o psicológicos como clonazepam, que generan somnolencia. Una vez les suministraban las dosis y las víctimas se encontraban en total estado de indefensión, procedían con los hurtos.

Además de hurtar pertenencias de valor como joyas, relojes o celulares, también obtenía contraseñas, datos bancarios y acceso a aplicaciones financieras. Con esa información hacían compras en tiendas, transferencias, retiros, y hasta solicitaban préstamos en nombre de las víctimas. Todo mientras los afectados permanecían inconscientes o semiinconscientes, y eran abandonados en las calles o frente a los bares en donde inicialmente fueron citados.

Entre los detenidos figura alias El Costeño, señalado como líder de la banda, encargado de coordinar todo el entramado. Además, entre los cómplices figuran alias Martínez, su mano derecha, encargado de manipular las cuentas bancarias y realizar las compras. Piña, que trabajaba como falso mesero, perfilaba a las víctimas y las agredía físicamente para forzar la entrega de claves. Jean Pierre actuaba como halador y era el encargado de atraer clientes con promociones engañosas. Por su parte, alias La Flaca, Asmira y María eran quienes contactaban a los hombres a través de aplicaciones de citas y los convencían de asistir a los encuentros.

Cae otra banda criminal en Bogotá, incluido ‘El Costeño’ cabecilla de ‘La 57’.



Ofrecían servicios sexuales por aplicaciones, los llevaban a bares de Teusaquillo y Chapinero y les ponían sustancias tóxicas al trago para hurtarlos. Hasta tenían datáfonos para saquear las cuentas.… pic.twitter.com/KU3rcqzVoe — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 22, 2025

En los allanamientos realizados en Teusaquillo, Engativá y Soacha, se incautaron 21 celulares, datáfonos, medicamentos, tarjetas bancarias y botellas de licor utilizadas para dopar a las víctimas.

Los ocho detenidos fueron enviados a prisión y enfrentan cargos por hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Algunos ya contaban con antecedentes por homicidio, amenazas a testigos y otros delitos graves. Según las autoridades, la banda llegó a recaudar hasta 50 millones de pesos mensuales por esta modalidad criminal.

En lo corrido del año, esta es la segunda banda desarticulada por este tipo de delitos en Bogotá. La Policía ha logrado capturar a 16 personas que utilizaban estrategias similares para vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas tras drogarlas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.