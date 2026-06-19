Más de 1.500 motociclistas podrían perder su licencia por reincidir en infracciones

Imagen de referencia moteros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La motocicleta se ha convertido en uno de los principales medios de transporte de Bogotá, pero también en una de las mayores preocupaciones de las autoridades de tránsito. Solo en los primeros meses de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad abrió 1.559 nuevos procesos contra motociclistas reincidentes que podrían terminar con la suspensión de sus licencias de conducción.

La medida hace parte de una estrategia para sancionar a conductores que acumulan infracciones en periodos cortos y que, según el Distrito, representan un riesgo para peatones, ciclistas y otros actores viales. Las investigaciones se suman a otras 5.906 que ya habían sido iniciadas contra motociclistas por reincidencia.

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¿Por qué pueden suspender la licencia?

La normatividad establece que un conductor incurre en reincidencia cuando comete más de una infracción de tránsito dentro de un periodo de seis meses.

En estos casos, la Secretaría de Movilidad puede suspender la licencia de conducción por seis meses. Si el comportamiento se repite, la sanción puede extenderse hasta un año o incluso más tiempo, dependiendo de la gravedad y frecuencia de las infracciones.

De acuerdo con la entidad, durante 2026 ya han sido suspendidas 529 licencias de conducción a motociclistas por reincidencia.

Las infracciones más frecuentes entre motociclistas

Las estadísticas de la Secretaría de Movilidad muestran cuáles son las conductas que más se repiten entre quienes se movilizan en motocicleta por la ciudad.

La infracción más frecuente es la C24, relacionada con conducir sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Entre enero y mayo de 2026 se impusieron 28.498 comparendos por este motivo.

Le siguen:

No realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica: 13.489 comparendos.

Conducir sin licencia de conducción: 12.782 comparendos.

Estacionar en sitios prohibidos: 9.420 comparendos.

Transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados: 8.311 comparendos.

Según la Secretaría, muchas de estas conductas también incluyen invasión de andenes, ciclorrutas y zonas exclusivas para peatones, situaciones que incrementan el riesgo de siniestros y conflictos de convivencia en la ciudad.

Los motociclistas: principales víctimas de los siniestros viales en Bogotá

La ofensiva contra los conductores reincidentes ocurre en medio de una realidad preocupante. Aunque Bogotá logró reducir las muertes por siniestros viales durante 2025, los motociclistas continúan siendo el actor vial más afectado. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, el año pasado murieron 255 motociclistas en las vías de la ciudad, lo que representó cerca del 46 % de todas las víctimas fatales registradas en Bogotá.

Además, más de 9.800 motociclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito durante ese mismo año. La tendencia continúa en 2026: en los primeros meses del año, los motociclistas siguieron concentrando la mayor proporción de fallecidos y heridos en las vías de la capital.

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