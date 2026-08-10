Vandalismo en Transmilenio: reparar los daños ya cuesta casi COP 17.000 millones

Un nuevo acto de vandalismo contra un bus troncal volvió a encender las alertas por los daños a la infraestructura de TransMilenio. Foto: Archivo particular

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Un nuevo acto de vandalismo contra Transmilenio volvió a encender las alertas sobre los costos que dejan estos ataques al sistema. Cerca de 30 personas habrían grafiteado un bus troncal mientras se encontraba en movimiento por la avenida Caracas con calle 39, en sentido norte-sur.

El hecho fue denunciado por el concejal Juan David Quintero, quien difundió imágenes del vehículo con varios grafitis, entre ellos la frase “guerra social”. Posteriormente, Transmilenio rechazó lo ocurrido y confirmó que el articulado se encontraba prestando servicio cuando fue intervenido. “El acto vandálico se presentó mientras el bus troncal se encontraba prestando servicio y transitaba por la avenida Caracas, a la altura de la calle 39, en sentido norte-sur”, informó la empresa.

Transmilenio explicó que el episodio ocurrió en un tramo de la Troncal Caracas donde avanzan las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Debido a las intervenciones, los buses deben reducir su velocidad para mantener condiciones seguras durante la operación. Tras conocerse la novedad, el vehículo continuó su recorrido hacia el Portal Usme, donde fue retirado temporalmente de servicio y posteriormente trasladado al patio taller del concesionario para realizar labores de limpieza y recuperación.

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Casi COP 17.000 millones para reparar los daños

El episodio se conoce en momentos en que nuevas cifras ponen en evidencia la dimensión económica de los daños ocasionados al sistema. De acuerdo con información obtenida por la concejal Diana Diago mediante un derecho de petición a Transmilenio, entre 2021 y 2026 se destinaron COP 16.978 millones para reparar los daños ocasionados por 626 actos vandálicos contra estaciones y portales.

Según el boletín divulgado por la cabildante, 15 estaciones concentran COP 10.879 millones, equivalentes al 64 % del total de recursos destinados a estas reparaciones. Entre las estaciones donde más dinero se ha tenido que invertir aparecen:

San Mateo: COP 2.502 millones en reparaciones por seis actos vandálicos.

Biblioteca Tintal: COP 2.297 millones por cuatro actos vandálicos.

Terreros: COP 1.318 millones por cinco casos.

San Facón - carrera 22: COP 937 millones por cuatro casos.

Hospital: COP 644 millones por dos casos.

Diago cuestionó que recursos públicos hayan tenido que destinarse a recuperar la infraestructura afectada. A su juicio, estos podrían haberse invertido en mejorar la seguridad, modernizar el sistema o fortalecer la prestación del servicio.

Manifestaciones concentran la mayor parte del gasto

Los hechos ocurridos durante manifestaciones representan el 97,6 % de los recursos destinados a reparaciones: 331 casos generaron costos por COP16.579 millones. A estos se suman 147 ataques con ácido contra vidrios, con reparaciones por COP 225 millones, y 142 casos de vidrios fragmentados, por COP 154 millones.

El Portal Américas encabeza el listado de infraestructura con mayor número de actos vandálicos, con 17 casos. Le siguen avenida Jiménez, con 14; San Diego, con 10; y Bicentenario, con nueve.

Concejales piden reforzar las medidas contra el vandalismo

Ante las cifras, Diago pidió fortalecer las acciones para identificar y judicializar a quienes ocasionen daños a la infraestructura pública. La concejal recordó que ha impulsado iniciativas para aumentar las consecuencias contra quienes sean responsables de este tipo de hechos.

Entre ellas mencionó una proposición presentada durante la discusión del Plan Distrital de Desarrollo para buscar que quienes ocasionen daños vandálicos no puedan acceder a determinados programas sociales y educativos del Distrito hasta responder por las afectaciones causadas. También señaló que promovió un proyecto de acuerdo dirigido a fortalecer la protección de la infraestructura pública.

Por su parte, el concejal Juan David Quintero cuestionó el más reciente ataque contra el bus y pidió al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Policía Metropolitana de Bogotá reforzar la seguridad del transporte público. Quintero sostuvo que, a su juicio, el episodio respondería a una acción organizada y aseguró que anteriormente había advertido sobre posibles ataques contra la infraestructura de la ciudad.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el ataque al articulado, el vehículo afectado permanece fuera de operación mientras se realizan los trabajos necesarios para su recuperación.

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