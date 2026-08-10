Acueducto adelanta trabajos por daño en tuberías en Usaquén: hay cierres viales

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Los barrios Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez (Usaquén) se encuentran sin servicio de agua desde la tarde del domingo. Desde la Empresa de Acueducto de Bogotá, informaron que la suspensión se debió a un “daño imprevisto en la tubería Tibitoc en la Avenida 9 con Calle 129″ y se encuentran subsanándolo “realizando excavaciones”.
Por este motivo, en materia de movilidad, hay cierre vial en la carrera 9, entre las calles 131 y 127C. Por lo que se sugiere tomar rutas alternas como las carreras 10 y 9.
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El Acueducto recordó que los hogares afectados pueden solicitar el suministro de agua a través de la Línea 116, donde les brindarán la atención con carrotanques; eso sí, dando prioridad en la atención al sector institucional, como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y sitios de atención prioritaria y comunitaria.
El servicio se restablecería en la tarde de este lunes y es posible que se presente cambio temporal en el color del líquido, mas no en su potabilidad.
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