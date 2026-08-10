Acueducto adelanta trabajos por daño en tuberías en Usaquén: hay cierres viales

Gente corriendo detrás de carrotanques y filas extensas de personas que esperan llenar sus ollas y baldes de agua se han vuelto panorama en distintos barrios de la localidad de Usme que se han visto afectadas por un daño imprevisto en la línea que lleva el agua a la Planta El Dorado. Foto: Óscar Pérez

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Los barrios Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez (Usaquén) se encuentran sin servicio de agua desde la tarde del domingo. Desde la Empresa de Acueducto de Bogotá, informaron que la suspensión se debió a un “daño imprevisto en la tubería Tibitoc en la Avenida 9 con Calle 129″ y se encuentran subsanándolo “realizando excavaciones”.

Por este motivo, en materia de movilidad, hay cierre vial en la carrera 9, entre las calles 131 y 127C. Por lo que se sugiere tomar rutas alternas como las carreras 10 y 9.

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El Acueducto recordó que los hogares afectados pueden solicitar el suministro de agua a través de la Línea 116, donde les brindarán la atención con carrotanques; eso sí, dando prioridad en la atención al sector institucional, como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y sitios de atención prioritaria y comunitaria.

El servicio se restablecería en la tarde de este lunes y es posible que se presente cambio temporal en el color del líquido, mas no en su potabilidad.

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