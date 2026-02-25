Vecinos frustran intento de hurto de vehículo en Engativá. Ladrón recibió una golpiza

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la rápida intervención de la comunidad permitió la captura del presunto ladrón, y que actualmente se realizan las verificaciones pertinentes para establecer responsabilidades. Foto: Archivo particular

La justicia por mano propia no es aceptable, pero sí la unión entre vecinos para hacerle frente a la inseguridad. Esto fue lo que se vivió este miércoles en Engativá donde la comunidad evitó que un ladrón se saliera con la suya y se robara un carro en el barrio Las Ferias. Se aplaude la solidaridad. Se reprocha que algunos aprovecharon para agredir al delincuente, antes de que llegara la Policía.

Este caso ocurrió en la calle 72 con carrera 68G, donde se registró el intento de hurto. Según la versión de los testigos, el dueño del automóvil parqueó en la calle y al regresar se percató de que un sujeto extraño, que habría forzado la puerta, estaba dentro del vehículo.

De inmediato alertó a la comunidad y varios vecinos lo apoyaron para evitar que huyera. La comunidad lo retuvo antes de la llegada de las autoridades. En medio de la situación, algunos ciudadanos le propinaron golpes mientras esperaban la presencia de la Policía.

Minutos después, uniformados llegaron al lugar y realizaron la captura del individuo por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y lesiones personales. El hombre fue trasladado a una estación y dejado a disposición de la Fiscalía para adelantar su judicialización.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la intervención de la comunidad permitió la captura y reiteró el llamado a evitar tomar justicia por mano propia. Las autoridades pidieron reportar este tipo de casos a través de la línea 123 para prevenir agresiones o situaciones que puedan escalar.

