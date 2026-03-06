Veeduría ciudadana denuncia irregularidades por inicio de obras del nuevo Campín

Este 4 de marzo comenzaron las primeras labores de intervención para la construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, que tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado miércoles 4 de febrero, con un pitazo del alcalde Galán, la Alcaldía anunció oficialmente el inicio de las obras para el nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín.

El evento transcurrió con la intervención del terreno y adecuación del predio que incluyó retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos, para dar paso a la primera fase de una obra que se ejecuta mediante una Alianza Público-Privada (APP) entre el Distrito y el concesionario Sencia, con acompañamiento del IDRD.

“Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad”, manifestó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Sin embargo, a la luz de este anuncio, la Veeduría Ciudadana de la APP Campín emitió un comunicado denunciando que dichas obras no debieron haber iniciado, pues no existe licencia de construcción, ya que fue objeto de los recursos de reposición y apelación presentados por la comunidad.

Sin licencia

En diálogo con El Espectador, el abogado Andrés Forero Medina, representante de los herederos de los donantes del terreno de la Unidad Deportiva El Campín, explicó que el IDRD solicitó una licencia de construcción de ampliación ante la Curaduría Urbana I, otorgada mediante Resolución el pasado 30 de enero.

Sin embargo, la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín y los herederos de los donantes presentaron objeciones en contra de esta decisión en febrero y actualmente está en trámite de resolverse.

La reclamación, detalla Forero, tiene como núcleo el desacuerdo de que se construya aledaño al estadio un centro comercial y un hotel, desconociendo la voluntad de los donantes que pidieron fomentar únicamente el deporte.

“Vamos a presentar una querella ante la policía para que hagan el sellamiento de la obra, porque el señor alcalde puso la primera piedra de una obra que no tiene licencia de construcción”, sentenció Forero.

¿Qué responden el IDRD y Sencia?

Sencia, empresa concesionaria del nuevo estadio, respondió a este diario que todas las actividades que vienen adelantando a la fecha “no requieren de licencia alguna. Si la Veeduría tiene alguna inquietud al respecto, puede trasladarla directamente al concesionario”, acotaron.

A su vez, el IDRD también brindó la misma respuesta a través de un comunicado, detallando que las labores iniciadas “corresponden a actividades preliminares de preparación del terreno, propias de la etapa inicial de un proyecto de infraestructura de esta magnitud”.

Estas actividades, añadieron, “incluyen adecuaciones logísticas, estudios técnicos, alistamiento del terreno y otras acciones necesarias para el inicio del proceso constructivo (...) Asimismo, para las actividades iniciales previstas, como trabajos de demolición y adecuación del área, la normativa vigente no exige licencia de construcción, al tratarse de intervenciones asociadas a procesos de renovación urbana”.

Para el abogado Andrés Forero, será la inspección de Policía quien decida si hubo o no infracción. Aun así, es enfático en aseverar que toda intervención del terreno requiere una licencia de construcción. “Tendrían que haber esperado mínimo 4 meses para que la Curaduría responda a ese recurso de reposición que se daría en julio. Por ende, a la fecha, no hay una licencia de construcción en firme”.

La construcción del nuevo estadio está proyectada para finalizar en diciembre de 2027 e incluirá espacios deportivos, zonas culturales, áreas comerciales, auditorios y servicios asociados al entretenimiento.

