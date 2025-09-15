No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Velorio en Bogotá terminó con tiros al aire: hubo dos capturados

El hecho se registró en el barrio Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe.

Redacción Bogotá
15 de septiembre de 2025 - 02:12 p. m.
Los sujetos usaron un revólver calibre 38 para realizar los disparos
Foto: Secretaría de Seguridad
Gracias a una alerta ciudadana a través de la línea de emergencias 123, la Policía Metropolitana de Bogotá ubicó a dos hombres que estaban realizando disparos al aire durante un velorio.

Así lo captaron cámaras de seguridad adscritas al centro de comando, C4. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el hecho ocurrió en el barrio Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe, cuando vecinos denunciaron bloqueo de vía, exceso de ruido y consumo de alcohol, al que se sumó la temeraria acción violenta de dos hombres, quienes con revolver calibre 38, dispararon al aire.

Tras la llegada de uniformados al lugar, los sujetos se escabulleron entre la multitud, escondieron una de las armas en una vivienda y huyeron a bordo de un vehículo. Sin embargo, la Policía ya les seguía los pasos y terminaron capturados. Ahora, deberán responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Según Mario Hernández, médico patólogo y tanatólogo forense, un tiro al aire puede tener consecuencias fatales. “Un tiro producido con un arma de fuego que contenga un cartucho con proyectil y que se haya disparado al aire sin tener un blanco específico, es lo que comúnmente se conoce como una bala perdida”, explica.

La Secretaría de Seguridad ha documentado, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, 12.988 llamadas a la línea de emergencias 123 alertando sobre disparos en Bogotá, 3.787 menos que en el mismo periodo de 2024. Lo preocupante es que en ambos años, las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Engativá mantienen los más altos incidentes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
