Vendedor recibió disparo en la cara durante un robo: “Estoy vivo de milagro”

El local donde ocurrió el hecho se llama “Los Perros de Juancho”, ubicado en Calle 63 con Carrera 9 en Bogotá. Foto: Blu Radio

Un vendedor de perros calientes recibió un impacto de bala en la cara mientras pretendía frustrar el robo que se presentó este lunes 11 de septiembre en un local de perros ubicado al norte de Bogotá. El hecho quedó registrado en un video se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se evidencia el momento en que los clientes son amordazados por los atracadores que llevan cascos e incluso cuando una de las víctimas lanza un objeto hacia la parte interior del local, que parece ser un celular. Luego se ve que el ladrón se acerca al mostrador, separado por un vidrio, le apunta con la pistola al vendedor mientras este va hasta la caja.

Finalmente, la reacción del hombre que atendía el local “Los Perros de Juancho”, en la Calle 63 con Carrera 9 del sector Lourdes en Bogotá, fue intentar arrebatarle la pistola al ladrón que reaccionó rápidamente alejando el arma y dándole un disparo que terminó afectándole la cara.

Las declaraciones del vendedor que recibió disparo

Esta mañana, el vendedor identificado como Fredy Peralta, dio unas declaraciones a Néstor Morales, en Mañanas Blu, donde explicó por qué reaccionó de tal forma. “Yo dije, no me voy a dejar, pero de pronto fue mala reacción porque pudo ser peor esto. Uno no sabe cómo reaccionar, en el instante, en ese segundo. Traté de quitarle la pistola, de desarmarlo, pero perdí”, dijo sobre este hecho.

Además contó que el disparo le ocasionó algunas heridas en la parte izquierda del pómulo y parte de la nariz. “No bien del todo, pero gracias a Dios vivo. Me rozó (la bala) y alcanzó a fracturar la parte superior de la cara”, agregó. En estos momentos está recibiendo atención médica y tiene dudas de seguir trabajando allí, “no por miedo, sino por seguridad”.

