Vendía drogas en el centro de Bogotá y fue capturada gracias a cámaras de seguridad

Este caso se suma a los resultados generales reportados por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía durante 2025 en los principales corredores viales del país. Según el balance entregado, en el último año se incautaron 144 toneladas de estupefacientes y se decomisaron 871 armas de fuego, evitando que llegaran a estructuras criminales. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En medio de operativos de vigilancia, una mujer fue capturada en el centro de Bogotá por presuntamente vender drogas al menudeo. Fueron las cámaras de seguridad las que permitieron a la Policía detallar su forma de operar.

Según informó la Policía, operadores del sistema de vigilancia detectaron comportamientos asociados a la venta de sustancias psicoactivas y dieron aviso a las patrullas del sector. Con esa información, los uniformados llegaron hasta el punto señalado.

En el lugar, la mujer fue abordada y, durante el registro, le fueron encontrados varios tipos de estupefacientes que, al parecer, vendía bajo la modalidad de menudeo. El procedimiento se realizó sin que se presentaran alteraciones del orden público.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a lo establecido en la ley.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos y aseguraron que continuarán realizando controles para enfrentar el microtráfico en distintos sectores de la ciudad.

Esta mujer escondía la droga en su ropa interior y la vendía en San Bernardo.



Se movía muy tranquila, fumaba y hablaba por celular, mientras las cámaras seguían sus pasos. Al llegar, @PoliciaBogota la requisó, le hallaron bolsas de bazuco y fue capturada.



253 cámaras apoyan los… pic.twitter.com/jllqMQVVoL — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 21, 2026

Las cifras detrás del microtráfico en Bogotá

Este caso, se da en medio de una ciudad que viene arrastrando un fuerte historial de operativos contra el delito. Durante 2025, Bogotá cerró el año con más de 34.000 capturas en sus 20 localidades, muchas de ellas asociadas al microtráfico y a estructuras delincuenciales que operan en barrios y corredores estratégicos.

En uno de los operativos más grandes del último trimestre del año pasado, las autoridades reportaron 5.283 detenciones, incluidas 1.027 por tráfico de drogas, además de la desarticulación de 10 bandas y la incautación de 258 armas de fuego.

A esto se sumó el decomiso de entre 5,2 y 7,7 toneladas de estupefacientes a lo largo de 2025, una cifra que dimensiona el tamaño del mercado ilegal y el peso que el microtráfico sigue teniendo en Bogotá.

